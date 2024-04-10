Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Partililerle Bayramlaştı

Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailesi, Çocuk Evleri Sitesi ve Huzurevini ziyaret etti

Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailesi, Çocuk Evleri Sitesi ve Huzurevini ziyaret etti. Vali Koç ve eşi, şehit İhsan Avşar'ın ailesini ziyaret ederek Ramazan Bayramı'nı kutladı. Daha sonra Çocuk Evleri Sitesi'ne geçen Vali Koç ve eşi, burada kalan çocuklarla bir araya geldi. Huzurevi Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Koç ve eşi, yaşlılarla sohbet ederek Ramazan Bayramı'nı kutladı.