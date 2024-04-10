Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, CHP İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Ramazan Bayramı Bayramlaşma programına katılarak partililerle bayramlaştı.
CHP Bozüyük İlçe Teşkilatı binasında düzenlenen bayramlaşma programına Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP İl Başkanı Ali Özdemir, İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri, CHP Kadın Kolları ve Gençlik Kolları, parti yöneticileri ve partililer katıldı. Bayramlaşma programında söz alan Başkan Bakkalcıoğlu herkesin bayramını kutlayarak aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu. Bayramlaşma programında ayrıca milletvekili Yaşar Tüzün'de söz alarak, herkesin bayramını kutladı. - BİLECİK
Son Dakika › Politika › Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Partililerle Bayramlaştı - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı dolayısıyla partisinin önceki genel başkanlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı. Özel; Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'ı arayarak bayramlarını kutladı ve iyi dileklerini iletti. Ayrıca, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile de görüşerek Sezer ailesinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'yle telefonda görüşerek İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden üç oğlu ve üç torunu için başsağlığı diledi. Haniye'nin üç oğlu ve üç torunu İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybetti. Fidan, üç oğlu ve üç torununu kaybeden Haniye'ye başsağlığı dileklerini iletti.
Bozüyük’te Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi yerel seçimlerin ardından ilk toplantısını, ABB Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında yaptı. Belediye meclisinin üye dağılımı da kesinleşti. CHP, mecliste 90 üye ile çoğunluğu sağladı.
Yeniden Efes Selçuk Belediye Başkanı seçilen Filiz Ceritoğlu Sengel, mazbatasını alarak sevincini Efes Selçuklular ile paylaştı. Başkan Sengel, önümüzdeki beş yıl daha güçlü ve kararlı bir şekilde yol alacaklarını belirtti ve birlikte kazanıp bölüşmeye devam edeceklerini söyledi.
CHP Kuşadası İlçe Örgütü, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in katılımıyla bayramlaşma töreni düzenledi. Günel, Kuşadası'nda kesintisiz hizmet üretmeye devam edeceklerini belirtti.
Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Ramazan Bayramı'nda da çalışmalarını sürdüren belediye personeliyle bir araya gelerek bayramlaştı. Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin daha temiz ve yaşanabilir olması için faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Başkan Yetişkin, tüm personelle tek tek bayramlaşarak teşekkür etti.
Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural, Ramazan Bayramı münasebetiyle düzenlenen bayramlaşma programlarına katıldı.
Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailesi, Çocuk Evleri Sitesi ve Huzurevini ziyaret etti. Vali Koç ve eşi, şehit İhsan Avşar'ın ailesini ziyaret ederek Ramazan Bayramı'nı kutladı. Daha sonra Çocuk Evleri Sitesi'ne geçen Vali Koç ve eşi, burada kalan çocuklarla bir araya geldi. Huzurevi Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Koç ve eşi, yaşlılarla sohbet ederek Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı. İki liderin birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladığı belirtilirken, Özel'in Erdoğan'a, ""Diyalog kanalının açık olması fayda sağlar" dediği, Erdoğan'ın da CHP Genel Başkanı'nın geçirdiği operasyonları sorduğu, "Geçmiş olsun" dileklerini ilettiği öğrenildi.
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