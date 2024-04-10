Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Partililerle Bayramlaştı - Son Dakika
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Politika

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Partililerle Bayramlaştı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Partililerle Bayramlaştı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, CHP İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Ramazan Bayramı Bayramlaşma programına katılarak partililerle bayramlaştı. Programa Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP İl Başkanı Ali Özdemir ve diğer parti yöneticileri de katıldı.

10.04.2024 19:52  Güncelleme: 20:08
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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, CHP İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Ramazan Bayramı Bayramlaşma programına katılarak partililerle bayramlaştı.

CHP Bozüyük İlçe Teşkilatı binasında düzenlenen bayramlaşma programına Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP İl Başkanı Ali Özdemir, İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri, CHP Kadın Kolları ve Gençlik Kolları, parti yöneticileri ve partililer katıldı. Bayramlaşma programında söz alan Başkan Bakkalcıoğlu herkesin bayramını kutlayarak aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu. Bayramlaşma programında ayrıca milletvekili Yaşar Tüzün'de söz alarak, herkesin bayramını kutladı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Partililerle Bayramlaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Partililerle Bayramlaştı - Son Dakika
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