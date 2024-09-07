Bozüyük Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Politika

Bozüyük Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Bozüyük Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Bozüyük Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda Baharözü Mahallesi'nin kurulması oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca, belediye gelirleri kanunu ve imar planı değişiklikleri gibi konular da görüşüldü.

07.09.2024 15:19  Güncelleme: 15:26
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Bozüyük Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın ilk birleşimi Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Başkanlığında yapılırken, Baharözü Mahallesi adı ile yeni bir mahalle kurulması oy birliği ile kabul edildi.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda 7 gündem maddesi görüşüldü. Gündemin ilk 3 maddesinde yer alan 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nda su ve kanalizasyon hizmetlerinden faydalanan kişilerin bu hizmetler için yapılan harcamalara katılımı düzenlemiştir. Anılan kanunun 'Kanalizasyon harcamalarına katılım payı' başlıklı 87'inci maddesince ve 'Su tesisleri harcamalarına katılma payı' başlıklı 88'inci maddesince belediye su ve kanalizasyon tesislerine yönelik yeni hat ve tadilat gibi hizmetlerinden Katılım Payı alınması konusunun görüşülmesi konusu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nda yol harcamalarından faydalanan kişilerin, bu hizmetler için yapılan harcamalara katılımı düzenlenmiştir.

Anılan kanunun 'Yol harcamalarına katılım payı' başlıklı Belediye Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yol inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden 'Yol Harcamalarına Katılma Payı' alınması konusu ve 2024 yılı Belediye Gelir Tarifesine, Rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu alanının kullanım ücretinin belirlenerek eklenmesi konusunun görüşülmesi konuları oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi.

Ardından gündemin 4, 5 ve 6. maddelerinde yer alan; Çarşı Mahalle'de batıda Kapalı Spor Salonu, güneyde Atatürk Caddesi, kuzeyde Höyük, doğuda Balcılar Sokak arasında konumlu (Fabrika Mahalle), Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 17 Şubat 2022 tarih ve 2020/577 Esas, 2022/181 karar sayılı kararı ile plansız hale gelen yaklaşık 23 hektarlık alanda imar planı yapılması konusunun görüşülmesi konusu, Çarşı Mahalle Baharözü Mevki'nde sosyal altyapı alanlarının konumunun değiştirilmesi amacı ile yaklaşık 1 hektarlık alanda imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülmesi oldu. Yenidoğan Mahallesi, Manişar Mevki'nde Belediye Hizmet Alanı oluşturmak amacı ile yaklaşık 2000 metrekarelik alanda (0,2 hektar) imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülmesi konuları oy birliği ile İmar Komisyonu'na sevk edildi. Gündemin son maddesine istinaden Belediye İmar Komisyonuna sevk edilen konular görüşülerek karara bağlandı.

Baharözü Mahallesi kurulması oy birliği ile kabul edildi

Bunlardan Çarşı Mahalle Muhtarının ve Baharözü Mevki sakinlerinin 3 Haziran 2024 tarihli dilekçelerine istinaden, Baharözü Mahallesi adıyla mahalle kurulması talebi ile ilgili komisyon görüşü okunarak 5393 sayılı Belediye Kanunun 18'inci maddesi (n) fıkrasına istinaden, Çarşı Mahalle sınırlarından çıkarılarak Baharözü Mahallesi adı ile yeni bir mahalle kurulması konusu oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda son olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Atık Transfer İstasyonu ve Çöp Döküm Sahasında kalan, ilçemiz Çarşı Mahalle 5 ada 94 parselde plan değişikliği yapılması talebi konusu ile ilgili olarak komisyon raporu okunarak oy birliği ile kabul edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bozüyük Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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