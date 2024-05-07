Bozüyük Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bozüyük Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

Bozüyük Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

Bozüyük Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Başkanlığında yapıldı. Toplantıda gelir ve gider hesapları ile otopark ücretleri konuları görüşülerek karara bağlandı.

07.05.2024 19:31  Güncelleme: 19:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozüyük Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Başkanlığında yapıldı.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda birinci birleşimde Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilen konular görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda ilk olarak "2023 yılı gelir ve gider kesin hesabı ile belediye taşınır mal kesin hesabının görüşülmesi" konusu ile ilgili komisyon raporunun okunmasının ardından rapor oylanarak oy çokluğu ile kabul edildi. Ardından Belediye Meclisinin Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen 2024 yılı gelir tarifesi kararında iktisadi ve sosyal tesis işletmelerine ait ücret tarifesi bölümünde yer alan çarşı ve kent meydanı altında bulunan kapalı otopark ücretlerinin yeniden belirlenmesi ile Hükümet ve İsmet İnönü caddelerine cepheli zemin kattaki esnaf ve işyerleri bölümünün revize edilmesi konusu ile ilgili komisyon raporu okunarak, Kasımpaşa Mahallesi İsmet İnönü Caddesi Çarşı ve Kent Meydanı altında bulunan kapalı otopark ücretleri sabah 07.00 ile gece 24.00 saatleri arasında 2 saat ücretsiz olup, ücretsiz 2 saat üzeri saat başı 5 TL den 7,50 TL'ye, gece 24.00 ile sabah 07.00 arasında saat başı 10 TL'den 15 TL'ye, ilçenin Hükümet ve İsmet İnönü caddelerine cepheli zemin kattaki esnaf ve işyeri bölümünün kaldırılarak, otoparkın abonman sahiplerinin bildireceği sadece 1 plaka araç olmak üzere abonmanlığının yapılmasına, sabah 07.00 ile gece 24.00 saatleri arasında aylık abonmanlık ücretinin 500 TL'den 750 TL olmasına, gece 24.00'dan sonra aracını almayan araç sahiplerine 1'nci tarifenin uygulanmasına, abone olan araç sahiplerinin araçlarını otoparkın ikinci bodrum katındaki park yerine park etmelerine, alınan kararın belediyenin 2024 yılı gelir tarifesine eklenerek uygulanmasına oy çokluğu ile karar verildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi, Ulaşım, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bozüyük Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:58 İstanbul’da yabancı uyruklu öğrencinin silahla vurduğu okul müdürü hayatını kaybetti İstanbul'da yabancı uyruklu öğrencinin silahla vurduğu okul müdürü hayatını kaybetti
19:10 TBMM’de “1400 sene“ tartışması CHP ve AK Partili vekiller arasında tansiyon yükseldi TBMM'de "1400 sene" tartışması! CHP ve AK Partili vekiller arasında tansiyon yükseldi
18:51 Netanyahu İsrail’in Refah saldırısını skandal sözlerle açıkladı Netanyahu İsrail'in Refah saldırısını skandal sözlerle açıkladı
18:38 KDV oranları artırılacak mı Bakanlıktan açıklama var KDV oranları artırılacak mı? Bakanlıktan açıklama var
17:17 Bursa’nın ardından bir skandal atama da Kırşehir’de CHP’li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı Bursa'nın ardından bir skandal atama da Kırşehir'de! CHP'li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı
20:30 Çamur havuzuna döndü Sel suları stadyumu yuttu Çamur havuzuna döndü! Sel suları stadyumu yuttu
19:41 Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 22 şüpheli hakkında iddianame kabul edildi Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 22 şüpheli hakkında iddianame kabul edildi
18:57 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
18:23 Türkiye’den İsrail işgaline tepki: Derhal çekilmeli Türkiye'den İsrail işgaline tepki: Derhal çekilmeli
18:20 Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek
17:47 Antalyaspor’un yeni teknik direktörü Alex de Souza oldu Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 20:42:04. #1.11#
SON DAKİKA: Bozüyük Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement