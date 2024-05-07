Bozüyük Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

Politika

Bozüyük Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Başkanlığında yapıldı.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda birinci birleşimde Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilen konular görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda ilk olarak "2023 yılı gelir ve gider kesin hesabı ile belediye taşınır mal kesin hesabının görüşülmesi" konusu ile ilgili komisyon raporunun okunmasının ardından rapor oylanarak oy çokluğu ile kabul edildi. Ardından Belediye Meclisinin Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen 2024 yılı gelir tarifesi kararında iktisadi ve sosyal tesis işletmelerine ait ücret tarifesi bölümünde yer alan çarşı ve kent meydanı altında bulunan kapalı otopark ücretlerinin yeniden belirlenmesi ile Hükümet ve İsmet İnönü caddelerine cepheli zemin kattaki esnaf ve işyerleri bölümünün revize edilmesi konusu ile ilgili komisyon raporu okunarak, Kasımpaşa Mahallesi İsmet İnönü Caddesi Çarşı ve Kent Meydanı altında bulunan kapalı otopark ücretleri sabah 07.00 ile gece 24.00 saatleri arasında 2 saat ücretsiz olup, ücretsiz 2 saat üzeri saat başı 5 TL den 7,50 TL'ye, gece 24.00 ile sabah 07.00 arasında saat başı 10 TL'den 15 TL'ye, ilçenin Hükümet ve İsmet İnönü caddelerine cepheli zemin kattaki esnaf ve işyeri bölümünün kaldırılarak, otoparkın abonman sahiplerinin bildireceği sadece 1 plaka araç olmak üzere abonmanlığının yapılmasına, sabah 07.00 ile gece 24.00 saatleri arasında aylık abonmanlık ücretinin 500 TL'den 750 TL olmasına, gece 24.00'dan sonra aracını almayan araç sahiplerine 1'nci tarifenin uygulanmasına, abone olan araç sahiplerinin araçlarını otoparkın ikinci bodrum katındaki park yerine park etmelerine, alınan kararın belediyenin 2024 yılı gelir tarifesine eklenerek uygulanmasına oy çokluğu ile karar verildi. - BİLECİK