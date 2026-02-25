Bakan Gürlek duyurdu! Bu görüntü tarih oluyor - Son Dakika
Bakan Gürlek duyurdu! Bu görüntü tarih oluyor

Bakan Gürlek duyurdu! Bu görüntü tarih oluyor
25.02.2026 13:45
Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya düzenlemesinin iki aşamadan oluştuğunu söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 15 yaşından küçükler için bir çalışma yürüttüğünü söyleyen Gürlek, Adalet Bakanlığı'nın da anonim hesaplara yönelik bir çalışma içerisinde olduğunu kaydetti.

AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İTİBAR SUİKASTININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Sosyal medyaya ilişkin yapılması planlanan düzenlemenin iki aşamadan oluştuğunu belirten Gürlek, "15 yaşından küçük çocuklar için Aile Bakanlığımız bir çalışma yürütüyor, biz de Adalet Bakanlığı olarak 15 yaşını doldurmuş kişilerin sosyal medyaya girişleri, burada anonim hesaplarla itibar suikastının önüne geçilmesi için çalışmalar yapıyoruz." dedi.

"EKİP OLUŞTURDUK"

Heyetlerin çalışmalarına devam ettiğini belirten Gürlek, "Adalet Bakanlığı olarak teknik olarak kanun yapılması için ekip oluşturduk. Meclisimiz ihtiyaç duyarsa, ekibimiz çalışmaya her zaman hazırdır" dedi.

"ŞAHSA ÖZGÜ BİR DÜZENLEME OLMAYACAK"

Bakan Gürlek'e terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir soru da yöneltildi. Yasal düzenleme yetkisinin TBMM'de olduğunu belirten Gürlek, "Şahsi cezasızlık algısı, genel af ya da şahsa özgü bir düzenleme olmayacak." dedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emre Acar Emre Acar:
    Aslında olay tam olarak adaletsizlige anonim olarak tepki verdiğimizi düşünüyorlar fakat öyle değil baya adımız soyadımızın olduğu yerlerde adaletsizlige vurgu yapıyoruz 0 1 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    anonim hesapla gerçek hesapla yapılan yorumlar arasında dağlar kadar fark var anonim hesapla yapılan yorumlar daha küfür ve hakaret içerirken bu gerçek hesapla yapılan yorumlarda daha minumum seviyede 0 0
  • erbilek06 erbilek06:
    neden bazı haberlerde yorumlar kısıtlı açılmıyor yorum kısmı hayır mı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
