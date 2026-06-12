Buca Belediyesi'nde Başkanvekili CHP'li Hüseyin Benzer oldu - Son Dakika
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Buca Belediyesi'nde Başkanvekili CHP'li Hüseyin Benzer oldu

Buca Belediyesi\'nde Başkanvekili CHP\'li Hüseyin Benzer oldu
12.06.2026 20:13  Güncelleme: 20:18
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Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın rüşvet ve yolsuzluk suçlarından görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkanvekili seçiminde CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Benzer, üçüncü tur oylamada belediye başkanvekili seçildi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın 'rüşvet ve yolsuzluk' suçlarından görevden uzaklaştırılmasının ardından gerçekleştirilen başkanvekili seçiminde CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Benzer, Belediye Başkanvekili seçildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen 'rüşvet ve yolsuzluk' soruşturması kapsamında 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1 Haziran'da İzmir, Ankara, Erzincan ve Çanakkale'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonlarda Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, eski CHP İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanları ile bazı firma sahipleri ve müteahhitlerin de aralarında bulunduğu toplam 54 zanlı gözaltına alınmıştı.

19 tutuklama

Şüpheli sayısının fazlalığı nedeniyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgu işlemleri iki ayrı fasılda gerçekleştirilmişti. İlk grupta hakim karşısına çıkan 22 şüpheliden 19'u tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ardından ikinci grupta yer alan 13 kişinin daha ifadesi alınmıştı. Mahkeme, bu grupta yer alan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediyesi Başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın da dahil olduğu 9 kişinin tutuklanmasına hükmetmişti.

42 tutuklama

Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 54 şüpheliden aralarında Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın da bulunduğu 42 şüpheli tutuklanmıştı. 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hüseyin Benzer seçildi

Duman'ın 7 Haziran'da görevden uzaklaştırılmasının ardından, Buca Belediye Başkanvekili'nin belirlenmesi amacıyla Belediye Meclisi bugün saat 16.00'da Buca Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu'nda olağanüstü toplandı. Başkanvekilliği için CHP grubunun adayı Hüseyin Benzer olurken, Cumhur İttifakı ise AK Partili Veli Balyemez'i aday gösterdi. Yapılan ilk tur oylamada 25'i CHP'li, 18'i Cumhur İttifakı meclis üyeleri olmak üzere toplamda 43 oy kullanıldı. Oyların 17'sini CHP adayı Hüseyin Benzer, 12'sini Cumhur İttifakı adayı Veli Balyemez aldı. 14 oy ise geçersiz sayıldı. İlk turda 3'te 2 çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tur gerçekleştirildi. İkinci tur oylamada Benzer'e 25 oy verilirken, Balyemez ise 18 oy aldı. 3'te 2 çoğunluk sağlanamadığı için seçim üçüncü tura taşındı. Üçüncü tur oylamada ise Benzer 25, Balyemez ise 18 oy aldı. Oylama sonucunda çoğunluğun sağlanmasıyla CHP'li Hüseyin Benzer, Buca Belediye Başkanvekili seçildi.

Seçimin ardından açıklamalarda bulunan Hüseyin Benzer, "Başkanımızın aramıza döneceğini düşünüyorum. Buruk bir sevinçle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nin hizmetini devam ettireceğiz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Buca Belediyesi, Görkem Duman, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Buca Belediyesi'nde Başkanvekili CHP'li Hüseyin Benzer oldu - Son Dakika

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