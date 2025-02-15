Buğday Tanesi, İsveç Festivali'nde Birinci Oldu

Politika

Buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filmi, İsveç'te düzenlenen festivalde 128 ülke ve 1170 film arasından birinci oldu.

Bayram, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu büyük başarı, engelsiz ve barış içinde bir dünya için verdiğimiz mücadelenin bir yansımasıdır. Daha erişilebilir, daha adil bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Film daha önce de birçok festivalden ödül almaya hak kazanmıştı.