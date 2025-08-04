Buğday Tanesi, Londra'da En İyi Film Ödülünü Kazandı - Son Dakika
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Politika

Buğday Tanesi, Londra'da En İyi Film Ödülünü Kazandı

04.08.2025 14:17
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Serkan Bayram'ın hayatını anlatan film, Westminster Uluslararası Film Festivali'nde ödül aldı.

Buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filmi, Londra'da düzenlenen Westminster Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Uluslararası Film" ödülünü aldı.

Doğan Ümit Karaca'nın yönettiği, Ahmet Kutsi Karadoğan, Deniz Arna ve Erkan Bektaş gibi isimlerin rol aldığı "Buğday Tanesi", 118 ülke ve 1216 film arasında Westminster Uluslararası Film Festivali'nde bu yılın "En İyi Uluslararası Film" ödülüne layık görüldü.

AK Parti'li Bayram, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Buğday Tanesi filmimiz, 118 ülke ve 1216 film arasından Westminster International Film Awards 2025 En İyi Uluslararası Film ödülüne layık görüldü. Bu ödül, sadece benim değil, hayalleri için engelleri aşan, yılmayan herkesin. Kalpten teşekkür ediyorum. Nice engelsiz hikayelerde buluşmak dileğiyle."

Bayram'ın hayat mücadelesini konu alan 2022 yapımı film, birçok festivalden ödülle dönmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Buğday Tanesi, Londra'da En İyi Film Ödülünü Kazandı - Son Dakika

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