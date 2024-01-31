Buğurlar Köyü Muhtar Adayı Mustafa Kurt, su ve yol sorununu çözmek için aday olduğunu ifade etti

Politika

Bartın'da Buğurlar Köyü Muhtar Adayı Mustafa Kurt, seçilmesi halinde ilk işlerinin köyleri için en önemli konulardan olan su ve yol sorununu çözmek olacağını ifade etti.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Buğurlar Köyü Muhtar Adayı Mustafa Kurt, adaylık yoluna kendi isteğiyle çıkmadığını hatırlatarak, mahallenin yoğun talebi üzerine aday olduğunu ifade etti. Köylerinin yıllardır çözülemeyen sorunlarını çözmek amacıyla yola çıktığını belirten Kurt, "Köy yollarının durumu yaklaşık 25 senedir ortada. Buğurlar Köyü'nün 7 kilometrelik kısmı, Kayraldı Mahallesinin 4 kilometresi, yolları yapılamadı. Bozuk, stabilize halde. Göreve gelirsek, ilk işimiz bu yolların asfaltlama programına aldırmak olacaktır. Köyümüze, yakışır hale getirmek istiyoruz" dedi

Su sorununu çözmek için girişimlere başladı

Kurt, köyün en büyük sorunlardan olan su için ise girişimlere şimdiden başladığını ifade ederek, "Yine 15 senedir de su sorunumuz var. Düz Mahallesinde hiç şebeke suyumuz yok. Diğer mahallerde de kısmen, yani geçici olarak su sorunu çözüldü. Ama yeterli olmadı. Sorunu tamamen ortadan kaldıracak su borusu ve depoların alınımını da çok önemsiyoruz. Bunun için de girişimlere şimdiden başladık. Göreve geldikten sonra yol sorunundan önce belki önce bu su sorununu çözeceğiz" şeklinde konuştu.

Gençlere müjde hazırlığında

Muhtar adayı kurt, başta gençler olmak üzere mahallenin hemen her kesimine yönelik ciddi çalışmalar yapılacağını belirterek, sonraki haftalarda müjdelerini tek tek açıklayacağını kaydetti.

Mahallenin tüm sorunlarına hakim olduklarını da ifade eden Kurt, "Yol ve su sorunlarının çözümünün kolay olmadığını biliyoruz ama biz bu sorunların çözümü için gerekirse gecemizi gündüze katacağız. Ama bu sorunu çözeceğiz. Sadece yol ve surları değil, köyümüzün tüm sorunlarını, ihtiyaçlarını biliyoruz. Her 4 mahallenin de tüm sorunlarına vakıfız, bunları çözeceğiz." İfadelerini kullandı.

Mustafa Kurt, seçim çalışmalarında yoğun ilgi ile karşılaştığını belirterek, "Mahallelinin bize gösterdiği ilgi bizleri mutlu ediyor. Ama sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu da yakından gösteriyor. Biz kimseyi mahcup etmeyeceğiz. Gücümüz, imkanımız var, bunu mahallemize hizmet için sonuna kadar kullanacağız. Hizmet etmek için mücadeleye girmekten asla kaçınmayacağız" dedi.

Birlik ve beraberlik çağrısı

Buğurlar Köyü'nün seçim öncesinde ve sonrasında birlikte hareket etmeye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Kurt, herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet etti. Kurt, "Bizler, köyümüzde 'kutuplaşma, şikayet etme' gibi bazı bizlere yakışmayan davranış ve tavırları bitirmek istiyoruz. Bunların aksine birlik, beraberlik, sevgi ve saygı diyoruz. Bunun için herkese bir olalım, birlikte olalım, daha diri ve güçlü olalım diyorum. Biz hep birlik ve beraberlikten yana olduk. Tüm köyün, bir ve beraber olması halinde, neleri yapabileceğimizi çok iyi de biliyoruz. En önemli sorun olarak gördüğümüz bu birlik ve beraberliği sağlayarak, bir mahalle nasıl yönetilir tüm herkese göstereceğiz. Ben muhtar olmayı düşünmüyordum. Çevremiz, bu işi iyi yapabileceğimizi ve birlik ve beraberliği sağlayacağımızı düşünerek beni ikna ettiler. Bu yola baş koyduk. Alnımızın akıyla çıkacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK