90'lı yıllarda Türkiye'de başbakanlık yapan Tansu Çiller'in geçtiğimiz günlerde "Ben milletimi özledim" sözlerinin ardından yeniden aktif siyasete döneceği konuşuluyor.
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programına katıldı. Enginyurt'a "Tansu Çiller'in siyasete döneceği konuşuluyor. Merkez sağ açısından bunu nasıl yorumlarsınız? Tansu Hanım sizce siyaseten bir geri dönüş alabilir mi?" sorusu soruldu.
Enginyurt ise bu soruya "Tansu Çiller kim? Hatırlayamadım" yanıtını verdi. Bu cevap karşısında kahkahaya boğulan sunucu Buket Aydın, "Cemal Bey çok alem bir insansınız. Ben de böyle bakıyorum size. Sinirim bozuldu. İzleyicilerimiz kusura bakmasın. Ben bir anda inandım. Diyorum ki 'Gerçekten hatırlayamadı mı acaba?" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Buket Aydın, konuğu Cemal Enginyurt'un Tansu Çiller sorusuna verdiği yanıtla kahkahaya boğuldu - Son Dakika