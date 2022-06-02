Bulanık'ta otobüs terminalinin temeli atıldı

Muş'un Bulanık Belediyesi tarafından Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin temeli atıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet ilidi, Yeni Mahallede yapılacak terminal alanında incelemelerde bulundu.

İlidi, gazetecilere, projenin yaklaşık 1,5 yılda hazırlandığını söyledi.

Üç ayda yeni otogarın tamamlanacağını ifade eden İlidi, şöyle konuştu:

"Yeni otobüs terminali tamamlandığında şehir ulaşımı da rahatlayacak. Şehirlerarası yolcu terminalleri çok önemli. Şehirlerin imajının bir parçası diye düşünüyorum. İnsanların herhangi bir şehre gittiklerinde ilk gördükleri yer terminal binaları. Yolcular, hizmeti tam anlamıyla karşılayacak bir bina gördüklerinde olumlu bir imaj kalır zihinlerinde. Dolayısıyla terminaller şehirlerin tanıtım yüzü. Bulanık'a değer katacak bir hizmet. Terminal 7 bin metrekare üzerine kurulacak. Göreve geldiğim günden beri ilçede yaklaşık 5 yüz bin metrekare parke taşı yaptık. Halen de yapıyoruz. Yıllardır yapılmayan işleri, borçlanmadan yapıyoruz."