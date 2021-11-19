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Bülent Arınç, Armağan Çağlayan'a konuştu: Bana iftira attılar, kırgın ve üzgünüm - Son Dakika

Bülent Arınç, Armağan Çağlayan'a konuştu: Bana iftira attılar, kırgın ve üzgünüm

19.11.2021 08:39
Bülent Arınç, Armağan Çağlayan'a konuştu: Bana iftira attılar, kırgın ve üzgünüm

AKP'nin kurucularından olan, eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, "Bizi biz yapan değerlerimizle bunu yapabiliriz, Sayın Erdoğan bunu yapabilir ve yapacak buna inanıyorum" dedi.

AK Parti'nin kurucu isimlerinden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, kendisine yapılanlar için kırgın ve üzgün olduğunu ifade etti. Arınç, "Meclis Başkanı olarak gidilmeyen ülkelere gittim, muhteşem karşılamalar... Ben bunları gördükten sonra yine AK Parti'nin başarılı olmasını isteyeceğim, bu işin sonu böyle olmamalı, böyle bitmemeli" dedi.

Armağan Çağlayan'ın Youtube'daki Gör Beni programına katılan eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare (YİK) Üyesi Arınç, "Kırgın mısınız" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"BÖYLE BİTMEMELİ"

Kırgınım ve üzgünüm. Sonu böyle olmamalıydı. Ben hep zaferleri AK Parti'de gördüm. Milli Selamet, Fazilet, Refah dönemlerimiz çileli dönemlerimizdi. Dört ellimizle sarılır ve siyaset yapardık. İğne ile kuyu kaza kaza biz sadece iktidar ortağı olabildik. Ancak AK Parti'de bütün kapılar açıldı. Millet gürül gürül AK Parti'ye geldi. Ekonomi müthiş, 6 sıfırı atacak durumdayız... AB sürecinde başarılıyız, istihdam almış başını gitmiş. Meclis Başkanı olarak gidilmeyen ülkelere gittim, muhteşem karşılamalar... Ben bunları gördükten sonra yine AK Parti'nin başarılı olmasını isteyeceğim, bu işin sonu böyle olmamalı, böyle bitmemeli.

"AK Partinin başarılı olmasını isteyeceğim. Bu işin sonu böyle bitmemeli" diyen Arınç, "Bizi biz yapan değerlerimizle, ölçülerimizle biz bunu yapabiliriz. Sayın Erdoğan bunu yapabilir ve yapacak buna inanıyorum. Başkaları ümitlerini kesmiş olabilir ama biz nice ümit kesilmiş zamanlarda bu işleri rayına sokmasını, yine en üst noktaya çıkmasını da bileceğiz" dedi.

"BANA İFTİRA ATTILAR"

"Şahsıma yapılanlardan kırgın ve üzgünüm" diye konuşan Arınç, "Sayın Erdoğan'la sınırlı değil. Bazı gazetelerde bazı yazarlar ve bazı siyasiler şunlar veya bunlar... Beni yok saymaya ve lekelemeye çalıştılar. Beni bu partiden ve Sayın Erdoğan'ın yanından uzaklaştırmaya çalıştılar. Bana iftira attılar. Yalnızlaştırmak istediler ama ben de kurt bir siyasetçiyim nerede ne yapacağımı bilirim. Bunların hepsi perişan ama ben milletin kalbinde yer attım yer attım, Türkiye'nin neresine gitsem bana vicdanlısın diyorlar, bu bana yeter" diye konuştu.

Bülent Arınç, Armağan Çağlayan'a konuştu: Bana iftira attılar, kırgın ve üzgünüm

Bülent Arınç, AKP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bülent Arınç, Armağan Çağlayan'a konuştu: Bana iftira attılar, kırgın ve üzgünüm - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bülent Arınç, Armağan Çağlayan'a konuştu: Bana iftira attılar, kırgın ve üzgünüm - Son Dakika
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