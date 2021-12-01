Bülent Arınç'tan Ahmet Hakan'a yaylım ateşi: Bak aslanım! - Son Dakika

AKP'nin kurucu isimlerinden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a sert sözlerle yüklendi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Arınç, geçen günlerde kendisi için "Onun durumu hepsinden daha trajik. Trajik çünkü ruhu AK Parti'den çoktan koptuğu halde bedenini koparmaya bile cüret edemiyor. Fakat buna rağmen afra tafrası hiç eksik olmuyor. Tek derdi ciddiye alınmak" diyen Hakan'a yanıt verdi.

"Bak aslanım!" diyerek sözlerine başlayan Arınç, "Patronlarının himmeti ile geldiğin son noktada basın hayatımızın en köklü gazetelerinden birini tam bir magazin ve bulvar gazetesi haline getirdin. Seninle yaşamak zorunda olduğu için acısı her fotoğrafında yüzünden okunan kedin Sekter'e dahi acıyorum" diye belirtti.

AHMET HAKAN NE DEMİŞTİ?

Ahmet Hakan dün yayınlanan "Aldıklarını bulduklarını sananlar hizbi" yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gelelim Bülent Arınç'a.

Onun durumu hepsinden daha trajik.

Trajik çünkü ruhu AK Parti'den çoktan koptuğu halde bedenini koparmaya bile cüret edemiyor. Fakat buna rağmen afra tafrası hiç eksik olmuyor.

Son afra tafrasını ise şu şekilde ifade etmiş Bülent Arınç:

"Erdoğan'a karşı hiçbir zaman rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama beni fazla zorlamasınlar."

Fazla zorlarlarsa Erdoğan'a karşı rakip olabilirmiş!

Kimler zorlayacaklarsa Allah billah aşkına, zorlasınlar şu Bülent Arınç'ı...

Zorlasınlar da... Alsın boyunun ölçüsünü!"