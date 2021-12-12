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Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ekonomi eleştirisi: Muhatabı artık Sayın Cumhurbaşkanı - Son Dakika

Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ekonomi eleştirisi: Muhatabı artık Sayın Cumhurbaşkanı

12.12.2021 22:29

Cumhurbaşkanlığı YİK eski üyesi Bülent Arınç, 140journos kanalında yayınlanan son videoya konuk olarak ekonomik durum hakkında yorumlarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile alakalı dikkat çeken açıklamalarda bulunan Bülent Arınç, "Geldiğimiz noktada yaptıklarımızla bugün yaptıklarımız arasında yani çukurla tepe arasında bir farkı gösterebiliriz. Bunların muhatabı artık bugünkü sistemde istesek de istemesek de Sayın Cumhurbaşkanı" ifadelerini kullandı.

AK Partinin kurucuları arasında yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski yol arkadaşı olan Bülent Arınç, 140journos kanalının yayınlanan son videosuna konuk olarak ülkenin ekonomik durumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

EVİNİN DUVARINDA ASILI OLAN ERDOĞAN'LA FOTOĞRAFINI YORUMLADI

Evinin duvarında asılı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte çekilmiş fotoğrafı sorulan Bülent Arınç, o kareyi ve geçmişteki ilişkilerini şu sözlerle yorumladı:

"Bu fotoğraf Bakanlar Kurulu'ndan. Ben başbakan yardımcısıyım, Tayyip Bey ise başbakan. Yani hoşuma giden bir fotoğraf. Şimdi siz güzel sordunuz aslında, 'Bu kadar olan bitenden sonra bu fotoğrafın burada ne işi var?' diyorlar. Ben de 'güzel günlerin hatırası' diyorum. Çünkü hala birbirimize karşı bir sevginin bir saygının olduğuna inanıyorum. Zaman zaman sert konuşmalar yapılsa da hatta beni rencide edecek düzeyde olsa da bizim hukukumuz çok eski"

"MUHATABI SAYIN CUMHURBAŞKANI"

Mevcut ekonomik konular hakkında da konuşan Arınç, "Geldiğimiz noktada yaptıklarımızla bugün yaptıklarımız arasında yani çukurla tepe arasında bir farkı gösterebiliriz" şunları söyledi:

"Bunların muhatabı artık bugünkü sistemde istesek de istemesek de Sayın Cumhurbaşkanı. Tek kişilik bir hükümetten bahsediyoruz. Ona da yazık, üzülüyorum. Mükemmel bir insan, bulunmaz bir insan. En azından çok güzel işler yaptı. Bu güzel işler hatırına keşke kendisi bu kadar yıpranmasa. Sen konuşurken yüzün gülerdi, biz o gülen yüze hasretiz. Hiddet yok, kime hiddet göstereceğiz biz?"

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Son Dakika Politika Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ekonomi eleştirisi: Muhatabı artık Sayın Cumhurbaşkanı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ekonomi eleştirisi: Muhatabı artık Sayın Cumhurbaşkanı - Son Dakika
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