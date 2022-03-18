Bulgaristan 10 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti - Son Dakika
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Bulgaristan 10 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

18.03.2022 16:40
Bulgaristan 10 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, diplomatik görevleriyle bağdaşmayan faaliyet içinde bulundukları gerekçesiyle 10 Rus diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini açıkladı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, diplomatik görevleriyle bağdaşmayan faaliyet içinde bulundukları gerekçesiyle 10 Rus diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini açıkladı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Sofya Büyükelçiliği'ndeki 10 diplomatın görevleriyle bağdaşmayan faaliyet içinde bulundukları gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan edildiği bildirildi. Söz konusu diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre tanındığı aktarıldı. Bulgaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasil Georgiev'in Rusya'nın Sofya Büyükelçisi Eleonora Mitrofanova'ya konuyla ilgili sözlü nota verdiği kaydedilen açıklamada, ülkeden çıkmaları istenilen diplomatların Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi ile bağdaşmayan faaliyet yürüttükleri ifade edildi.

Bulgaristan'da casusluk yaptıkları gerekçesiyle 2019 yılından bu yana toplam 19 Rus diplomat ülkeden sınır dışı edilmişti. - SOFYA

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Sofya Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bulgaristan 10 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti - Son Dakika


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