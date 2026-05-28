Kırcaali Belediye Başkanı Mümün sorguya alındı

28.05.2026 22:25  Güncelleme: 22:31
Bulgaristan'da Kırcaali Belediye Başkanı ve HÖH Başkan Yardımcısı Erol Mümün, 5 milyon leva değerindeki kamu ihalesinde usulsüzlük iddiasıyla sorgulandı. Siyasi baskı iddiaları gündeme geldi.

Bulgaristan'da Kırcaali Belediye Başkanı ve Haklar ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Başkan Yardımcısı Erol Mümün, kamu ihalesiyle bağlantılı olduğu iddia edilen usulsüzlüklerle ilgili sorguya alındı. Mümün, yaklaşık 3 saatlik sorgunun ardından emniyetten ayrıldı.

Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Demerdzhiev'in yaptığı açıklamaya göre Kırcaali Belediye Başkanı Erol Mümün 5 milyon levadan fazla değere sahip bir kamu ihalesiyle bağlantılı olduğu iddia edilen usulsüzlüklerle ilgili sorguya alındı. HÖH milletvekilleri, destekçileri ve belediye çalışanları, Mümün'e destek vermek amacıyla sorgulandığı emniyet önünde toplandı. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, yaşanan gelişmeler Bulgaristan kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

HÖH milletvekili Bayram Bayram, Mümün'ün sorguya çağrıldığını ve kendisine resmi olarak tebligat yapıldığını söyledi. Bayram ayrıca belediye binasında polisin arama yaptığını belirtti. Olayın sadece Mümün'e değil, partiye ve destekçilerine yönelik "siyasi amaçlı bir baskı" olduğunu vurgulayan Bayram, "Bunu Haklar ve Özgürlükler Hareketi'ne ve Bulgaristan'daki Türk ve Müslüman topluluğuna bir mesaj olarak alıyoruz" dedi.

İhale sürecindeki işlemler ve belgelerin incelemeye alındığı öğrenildi.

"Belediye başkanımızın arkasındayız"

HÖH milletvekili Ayten Sabri emniyet önünde yaptığı açıklamada, "Hepimiz belediye başkanımızın arkasında durduğumuz göstermek için buradayız. Bayramımızın ikinci gününde belediye başkanımızın bu şekilde sorguya alınması haksızlık. Burda toplananlar için haksızlık. Biz her zaman belediye başkanımızın arkasındaydık, aynı şekilde durmaya devam edeceğiz. Her zaman buradayız. Halkımızı da en iyi şekilde temsil ettiğimiz düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Mümün, yaklaşık 3 saatlik sorgunun ardından emniyetten ayrıldı. - SOFYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Bulgaristan, Kırcaali, Politika, Güvenlik, Dünya, Kamu, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
