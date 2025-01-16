Bulgaristan'da Yeni Hükümet Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bulgaristan'da Yeni Hükümet Kuruldu

Bulgaristan Ulusal Meclisi, Başbakan Jelyazkov liderliğindeki yeni koalisyon hükümetini onayladı.

16.01.2025 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan Ulusal Meclisi'nde bu sabah gerçekleştirilen oturumda Başbakan Rosen Jelyazkov liderliğindeki yeni koalisyon hükümeti 125 milletvekilinin oyuyla onaylandı ve kabinede yer alan bakanlar yemin etti.

Bulgaristan'da aylardır süren siyasi kriz bugün sona erdi. Ulusal Meclis'te bu sabah gerçekleştirilen ve 239 milletvekilinin katıldığı oturumda Başbakan Rosen Jelyazkov liderliğindeki yeni koalisyon hükümeti 125 milletvekilinin oyuyla onaylanırken, 114 vekil aleyhte oy kullandı. Hükümetin kurulmasının ardından yeni kabinede yer alan bakanlar yemin etti. Koalisyon hükümetinin kurulması, merkez sağ partisi Avrupalı Geleceği için Vatandaşlar Girişimi (GERB), Bulgaristan Sosyalist Partisi -Birleşik Sol (BSP-Birleşik Sol) ve Böyle Bir Halk Var (ITN) ile Hak ve Özgürlükler İttifakı (APS) arasındaki uzlaşı sayesinde mümkün oldu. Yeni kabinede 19 bakan yer alırken, GERB'e 11, BSP-Birleşik Sol ve ITN partilerine ise 4'er bakanlık verildi. Hükümeti destekleyen APS ise kabinede temsil edilmedi.

"Euro bölgesine dahil olmak hükümetin önemli görevleri arasında"

Yeni Başbakan Jelyazkov Meclis'teki oylama öncesi yaptığı konuşmada hükümetin önceliğinin yüksek kaliteli eğitim ve sağlık hizmetleri olacağını söyledi. Jelyazkov, hukukun üstünlüğü, sürdürülebilir finansman, dengeli bir bütçe ve Euro bölgesine dahil olmanın hükümetin diğer önemli görevleri arasında yer alacağını ifade etti. Jelyazkov, "Bulgaristan'ın vatandaşların sosyal haklarını koruyacak yeni bir hükümete ihtiyacı var çünkü ülke bir siyasi kriz, bir özgüven krizi içerisinde. Vatandaşlar ve işletmeler, ciddi zorluklar ve riskler nedeniyle desteğe ihtiyaç duyuyor" dedi.

Erken seçimi merkez sağ partisi GERB kazanmıştı

Siyasi kriz ve hükümet kurma çalışmalarının başarısız olması nedeniyle ekim ayında son 4 yıl içinde 7'nci defa seçime giden Balkan ülkesinde 27 Ekim'deki erken seçimi merkez sağ partisi GERB kazanmıştı.

Ülke 7 defa genel seçimler için sandık başına gitmişti

Avrupa Birliği'nin en yoksul ülkesi Bulgaristan'da siyasi kriz, 2021 yılında GERB liderliğindeki koalisyon hükümeti aleyhindeki yolsuzluk karşıtı protestolarla başlamıştı. Bu süreçte ülke 2021 yılında Nisan, Temmuz ve Kasım aylarında, 2022 Ekim ayında, 2023 Nisan ayında ve 2024 Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere 7 defa genel seçimler için sandık başına gitmişti. - SOFYA

Kaynak: İHA

Bulgaristan, Politika, Ekonomi, Hükümet, Dünya, sofya, Son Dakika

Son Dakika Politika Bulgaristan'da Yeni Hükümet Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:01 ’’Aktif siyaseti bırakacağım’’ diyen Soylu planını açıkladı ''Aktif siyaseti bırakacağım'' diyen Soylu planını açıkladı
15:23 Süper Lig’de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak Süper Lig'de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak
14:47 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
13:48 Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı
22:29 Cristiano Ronaldo’ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
22:09 Joe Biden’dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi
21:50 İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray’a Wilfried Zaha piyangosu vurdu İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray'a Wilfried Zaha piyangosu vurdu
21:47 21 yıl sonra kritik ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara’da konuk edecek 21 yıl sonra kritik ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuk edecek
21:42 RTÜK, Zahide Yetiş’in programındaki skandala ilişkin inceleme başlattı RTÜK, Zahide Yetiş'in programındaki skandala ilişkin inceleme başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 16:26:12. #1.11#
SON DAKİKA: Bulgaristan'da Yeni Hükümet Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.