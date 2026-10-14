Bulgaristan Savunma Bakanı, NATO anti-dron projesine 30 Ekim'e kadar katılmayı umuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bulgaristan Savunma Bakanı, NATO anti-dron projesine 30 Ekim'e kadar katılmayı umuyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan Savunma Bakanı Stoyanov, ülkesinin 30 Ekim'e kadar NATO anti-dron projesine katılmasını beklediklerini söyledi. Açıklama, ülke açıklarında iki kargo gemisine düzenlenen dron saldırısının ardından geldi; kayıp denizcileri arama çalışmaları bugün yeniden başladı.

Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, ülkesinin Ekim ayı sonuna kadar NATO'nun anti-dron girişimine katılmasını beklediklerini söyledi.

Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, ülkesinin Ekim ayı sonuna kadar NATO'nun anti-dron girişimine katılmasını beklediklerini söyledi. Bulgaristan açıklarında iki farklı kargo gemisine düzenlenen dron saldırısının ardından Stoyanov'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Stoyanov açıklamasında, "Bulgaristan mümkün olan en kısa sürede bu projenin bir parçası olacak. Beklentimiz, 30 Ekim'e kadar projenin bir parçası haline gelmiş olmamız yönünde" ifadelerine yer verdi.

Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığı, kötü hava şartları ve karanlık nedeniyle dün durdurulan kayıp denizcileri arama-kurtarma çalışmalarının bugün günü yeniden başladığını duyurdu.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev dün yaptığı açıklamada saldırıların sonucunun Rusya'nın yararına olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA
Dış PolitikaBulgaristanPolitikaSavunmaUlaşımDünyaNatoSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum sonrası Halk TV’de dualar edildi, oyun havaları çalındı Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı
Halk TV’ye kayyum sonrası gündem olan görüntü CHP’den açıklama var Halk TV'ye kayyum sonrası gündem olan görüntü! CHP'den açıklama var
Dört meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Teklif verildi Dört meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor! Teklif verildi
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
Azerbaycan’da 28 Şubat dönemini akıllara getiren görüntü Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini akıllara getiren görüntü
Tokat’ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme İlk bulgular farklı çıktı Tokat'ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme! İlk bulgular farklı çıktı
15:39
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü
15:29
Eski Fenerbahçeli yıldızdan Galatasaray’a olay hareket Resmen dalga geçti
Eski Fenerbahçeli yıldızdan Galatasaray'a olay hareket! Resmen dalga geçti
15:17
Ortaokulda kız öğrenci sınıf arkadaşını bıçakladı Okula 1 gün ara verildi
Ortaokulda kız öğrenci sınıf arkadaşını bıçakladı! Okula 1 gün ara verildi
15:16
Bahçeli’den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
15:15
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat 1 yıllık ertelemenin bedeli 50 bin lirayı aşabilir
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! 1 yıllık ertelemenin bedeli 50 bin lirayı aşabilir
14:12
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 15:42:39. #7.12#
SON DAKİKA: Bulgaristan Savunma Bakanı, NATO anti-dron projesine 30 Ekim'e kadar katılmayı umuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei