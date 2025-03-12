Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Barcelona Başkonsolosu Ayşe Zeybek\'i Ziyaret Etti

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Barcelona Başkonsolosu Ayşe Zeybek'i makamında ziyaret etti.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Barcelona'da AB projeleri kapsamında gerçekleştirmiş olduğu temaslarda Barcelona Başkonsolosu Ayşe Zeybek'i makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Metin, "Misafirperverliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ