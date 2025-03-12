Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Barcelona Başkonsolosu Ayşe Zeybek'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Barcelona Başkonsolosu Ayşe Zeybek'i Ziyaret Etti

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Barcelona Başkonsolosu Ayşe Zeybek\'i Ziyaret Etti

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, AB projeleri kapsamında gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde Barcelona Başkonsolosu Ayşe Zeybek'i makamında ziyaret etti ve misafirperverlikleri için teşekkür etti.

12.03.2025 12:44  Güncelleme: 12:46
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Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Barcelona Başkonsolosu Ayşe Zeybek'i makamında ziyaret etti.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Barcelona'da AB projeleri kapsamında gerçekleştirmiş olduğu temaslarda Barcelona Başkonsolosu Ayşe Zeybek'i makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Metin, "Misafirperverliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Barcelona Başkonsolosu Ayşe Zeybek'i Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Barcelona Başkonsolosu Ayşe Zeybek'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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