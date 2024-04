Politika

Burdur'da üçüncü kez seçilen Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz mazbatasını aldı

Ercengiz: "Biz zafer yaşamıyoruz çünkü zaten belediye başkanıydık"

BURDUR - Burdur'da 2014 yılından beri görevde olan ve 31 Mart yerel seçimlerinde aday olarak çıktığı CHP ile birlikte tekrar seçimi kazanan Ali Orkun Ercengiz üçüncü dönemi için mazbatasını aldı.

2014 Yerel Seçimleri'nde Belediye Başkanlığını kazanan ve 2 dönemdir Burdur Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Halk Partisi ile aday olduğu üçüncü seçimden de zaferle ayrılmıştı.

Burdur'da güven tazeleyen Ercengiz Burdur Adliyesi'nde gerçekleştirilen tören ile mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Musa Talih ve Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mehmet Onur Aşkın'dan aldı. Mazbata töreni sonrası Adliye bahçesinde toplanan vatandaşlar Ercengiz'i tebrik etti. Adliye Bahçesinde konuşan CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, "Burdur bir tarih yazarak üçüncü dönemine ilk kez aynı belediye başkanını göndermiştir. Belediye Başkanımız Ali Orkun Ercengiz'in on yıldır yaptıklarının ileride yapacaklarının teminatı olduğu düşüncesi içerisinde önümüzdeki 5 yılda başarılar diliyoruz. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Biz zafer yaşamıyoruz çünkü zaten belediye başkanıydık"

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise, "Üçüncü kez Burdur halkı tarafından takdir edilerek, Burdur kentini yönetme hakkını bize tekrar vermiş olmanızdan dolayı çok mutluyum, gururluyum. Aynı zamanda büyük bir sorumluluğun içerisinde olduğumun farkındayım. Bizler geride kalan 10 yıl içerisinde yaptıklarımızla Burdur halkının bizlere bir 5 yıl daha görev ve yetki vermesinin sorumluluğuyla en iyi şekilde Burdur'umuz için çalışacağız. Biz on yıllık çalışmalarımızda da elimizden geldiğince en usta şeklinde çalışmaya özen gösterdik. Gayretimiz bu yöndeydi. Her bir kuruşu, her bir anı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştık. Açıkçası bir seçim kazanmadık. Bir zafer yaşamıyoruz. Çünkü zaten biz belediye başkanıydık. Kaybetmedik, yolumuza devam ediyoruz. Aynı zamanda kaybedenin olmadığı bir seçim yaşadık. Burdur'da sadece Cumhuriyet Halk Partililerin değil diğer siyasi partilere de gönül vermiş birçok hemşehrimizin desteği ve oyuyla biz Burdur Belediye Başkanı olarak mazbatamızı aldık. Bundan önce kimseyi ötekileştirmediğimiz gibi bundan sonra da herkesin belediye başkanı olarak görevimize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından adliye önünde halk ile birlikte toplu fotoğraf çektiren Ali Orkun Ercengiz ve vatandaşlar CHP İl Başkanlığı önünden davul zurna ile birlikte Belediye'ye yürüdü. Burada da belediye çalışanları tarafından karşılanan Ercengiz kısa bir konuşmanın ardından görevine tekrardan başladı.