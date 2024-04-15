Burdur İl Genel Meclisi Başkanlığına MHP\'li Levent Tokmaker seçildi

Politika

Burdur İl Genel Meclisi Nisan ayı birinci birleşiminde yapılan meclis başkanlığı seçimini 14 oy alan MHP'li Levent Tokmaker kazandı.

Burdur İl Genel Meclisinin 2024 yılı Nisan ayı 1. birleşimi, İl Genel Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Genel Meclis Başkanlık Divanı seçimlerinde İl Genel Meclis Başkanı, Birinci Başkan Vekili, İkinci Başkan Vekili, İki Asil Katip Üyesi, İki Yedek Katip Üyesi, 3 adet İl Encümen Üyesi gizli oylama ile seçildi. Seçimler sonucunda İl Genel Meclis Başkanlığına 27 oydan 14'ünü alan MHP'li Tefenni İlçesi İl Genel Meclis Üyesi Levent Tokmoker seçildi.

Birinci Başkan Vekili Karamanlı İl Genel Meclis Üyesi Ali Özçoban, İkinci Başkan Vekili Altınyayla İl Genel Meclis Üyesi Nasuh Aksoy, Asil Katip Üyeler Bucak İl Genel Meclis Üyesi Özgür Özmen ve Çeltikçi İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Tokur, Yedek Katip Üyeler Kemer İl Genel Meclis Üyesi Osman Çelik, Bucak İl Genel Meclis Üyesi Muzaffer Özdemir, İl Encümen Üyeleri Merkez İlçe İl Genel Meclis Üyesi Naim Şahin, Gölhisar İl Genel Meclis Üyesi Abdullah Aksoy ve Bucak İl Genel Meclis Üyesi Muzaffer Özdemir oldu. - BURDUR