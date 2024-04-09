Burhaniye'de 2024-2029 Dönemi Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Politika

Burhaniye'de 2024-2029 Dönemi Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Burhaniye\'de 2024-2029 Dönemi Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler başkanlığında, 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra 2024-2029 döneminin ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. Yeni dönem meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, belediye daire müdürleri, basın mensupları ve Burhaniyeliler toplantıya katıldı. Toplantıda meclis başkan vekilleri, meclis katipleri ve encümen üyeleri seçildi. Ayrıca komisyon üyeleri belirlendi ve 2023 Yılı Faaliyet Raporu görüşüldü.

09.04.2024 11:31  Güncelleme: 12:06
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Burhaniye'de 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra; 2024-2029 Döneminin ilk meclis toplantısı Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısına; yeni dönem meclis üyeleri, ilçe siyasi parti temsilcileri, belediye daire müdürleri, basın mensupları ve Burhaniyeliler katıldı.

Başkan Deveciler'in konuşmasının ardından Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Meclis Birinci Başkan Vekili ve Meclis İkinci Başkan Vekili Seçimi kapalı oylama ile yapılarak; 1. Başkan Vekili Tarık Erdil, 2. Meclis Başkan Vekili Muharrem Keskün olarak belirlendi.Meclis Katipliği Seçimi sonucunda ise Esra Ersoy, Salih Can Yenikardaşlar 2 yıllığına Aşkıbirce Uzkurt Burak Filiz ise yedek olarak seçildi. Kapalı oylama ile yapılan Encümen Üyeliklerinde ise isimler; Çiğdem Karasakal Avcu ve Osman Akkoç oldu. Ardından da açık oylama ile komisyon üyeleri belirlendi. Belediye Varlıklarını Değerlendirme Komisyonu ile Muhtaç Çocukları Kadınları ve Engellileri Koruma Komisyonun da eklenmesi ile 9 adet komisyonun üyelerinin seçimleri gerçekleştirildi. İhtisas Komisyonları üyeleri şu şekilde belirlenmiş oldu; Plan Bütçe Komisyonu Üyeleri: Oktay Erbalaban, Murat Dinçer, Erman Pazarbaşı, Şevki Yücel İmar Komisyonu Üyeleri: Ahmet Bozkurt, Aşkıbirce Uzkurt, Salih Can Yenikardeşler, Veysel Said Ertunç Kent estetiği ve Doğal Afet Komisyonu Üyeleri: Tarık Erdil, Hasan Bayram, Muharrem Keskün, Fikret Biçer Belediye Varlıkları Değerlendirme Komisyonu: Ayten Tuna, Tarık Erdil, Ahmet Bozkurt, İsmet İlker Avcı, Kırsal Alan, Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Komisyonu Üyeleri: Erman Pazarbaşı, Hasan Bayram, Yaşar Aydemir, Kadir Süleyman Karakuş, Çevre, Trafik ve Sağlık Komisyonu Üyeleri: Muharrem Keskün, Burak Filiz, Ayten Tuna, Necmeddin Gedikoğlu, Eğitim ve Spor Komisyonu Üyeleri: Hasan Bayram, Osman Akkoç, Yaşar Aydemir, Hasan Şerin, Turizm, Kültür ve Sanat Komisyonu Üyeleri: Murat Dinçer, Burak Filiz, Mustafa Kayacık, Hüseyin Kökten, Muhtaç Çocukları, Kadınları ve Engellileri Koruma Komisyonu Üyeleri: Çiğdem Karasakal Avcu, Esra Ersoy, Aşkıbirce Uzkurt, Nadire İnci Balaban. Diğer gündem maddeleri de görüşülerek demokratik yollarla seçimlerin yapıldığı meclis toplantısında, 2023 Yılı Faaliyet Raporu da görüşüldü. Oktay Erbalaban denetim raporu ile ilgili söz alırken, faaliyet raporunun onaylanacağı esnada Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler koltuğu vekaleten Tarık Erdil'e bıraktı. Başkan Deveciler'in hiçbir müdahalesi olmayan faaliyet raporu oylamasında 2023 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Burhaniye'de 2024-2029 Dönemi Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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