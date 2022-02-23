Burhaniye'de AVM ihalesi iptal edildi - Son Dakika
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Burhaniye'de AVM ihalesi iptal edildi

23.02.2022 14:02
Burhaniye'de AVM ihalesi iptal edildi

Burhaniye'de, Belediyenin geçtiğimiz günlerde yaptığı AVM ihalesinin iptal edildiği açıklandı.

Burhaniye'de, Belediyenin geçtiğimiz günlerde yaptığı AVM ihalesinin iptal edildiği açıklandı. Yapılan açıklama da, yeterli rekabet ortamı oluşmadığı gerekçe gösterildi.

Burhaniye Belediyesinden yapılan açıklama da, "Belediyemizce 23 yıllık üst kullanım hakkı tesis edilerek yapımı ve işletmesine ait ihalesi yapılan AVM (Alışveriş Merkezi) sözleşmesi; idaremizce yeterli rekabet ortamı oluşmadığının değerlendirilmesi ve ayrıca yer seçimindeki kamuoyunun hassasiyeti de göz önüne alınarak iptal edilmiştir. Belediyemizce daha uygun bir yer seçimi tespiti için çalışma yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" sözlerine yer verildi. - BALIKESİR

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alışveriş merkezi, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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