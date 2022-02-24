Burhaniye'de sahillerde kötü görüntüye yer yok - Son Dakika
Üye Girişi

Burhaniye'de sahillerde kötü görüntüye yer yok

24.02.2022 11:44
Burhaniye'de sahillerde kötü görüntüye yer yok

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, geçen yıl Ören ve İskele sahilinde düzenleme yapan Belediye, şimdi de görüntü kirliliğine neden olan eski işyerlerini yıkmaya başladı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, geçen yıl Ören ve İskele sahilinde düzenleme yapan Belediye, şimdi de görüntü kirliliğine neden olan eski işyerlerini yıkmaya başladı. Ören Mahallesi İsmail Kızıklı Caddesinde boşaltılan eski işyerleri yıkılırken, yerine eşil alan düzenlemesi yapılacağı açıklandı.

Burhaniye'de Belediye geçtiğimiz yıl Ören ve İskele sahilinde yeni düzenlemeler yaparken, çok sayıda yeni işyeri yaptı. Esnaflar, yeni işyerlerine taşınırken, eskileri de yıkılmaya başlandı. Ören Mahallesi İsmail Kızıklı Caddesinde boşaltılan eski dükkanların yıkımına da başlandı. Çalışmaları yakından takip eden Ören Mahalle Muhtarı İlker Kurt, Başkan Ali Kemal Deveciler ve emeği geçenlere teşekkür etti. Esnafların yeni dükkanlara taşındıklarını anlatan Muhtar Kurt, yıkılan işyerlerinin yerine yeşil alan düzenlemesi yapılacağını anlatırken, Ören'in eşsiz bir tatil yeri olduğunu söyledi. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Bandırma Belediye Başkanı Tosun, şehit babasının sorununun çözülmesi talimatı verdi Bandırma Belediye Başkanı Tosun, şehit babasının sorununun çözülmesi talimatı verdi Bandırma Madeni İşler Odası Başkanı Dinçer Güven Tazeledi Bandırma Madeni İşler Odası Başkanı Dinçer Güven Tazeledi

Ören Mahallesi, Balıkesir, Ören, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Burhaniye'de sahillerde kötü görüntüye yer yok - Son Dakika


Son Dakika
11:36 Kuruluş Osman'da dün akşam neler olacak? Osman Bey, Geyhatu'nu engellemek için ne yaptı?
10:54 Rusya savaş başlattı! Avrupa'da gaz fiyatları uçtu
11:24 Türkiye Boğazları kapatabilir mi? Hangi durumda Montrö devreye girer? Uzmanlar anlattı
11:21 8 yıl önce tahmin etti! Kadir Mısıroğlu'nun Rusya ve Ukrayna tespiti doğru çıktı
11:17 Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Boğazları Rus gemilerine kapatın
11:12 Yıllar sonra Arda Kural'a aşkını itiraf etti! Yıldız Asyalı canlı yayında anlattı
11:10 Rusya'ya bir tepki de Avrupa Birliği'nden geldi: Bugüne kadar görülmemiş ağır yaptırım uygulayacağız
11:04 Ukrayna halkı tedirgin! ATM'lerde uzun kuyruklar oluştu! Şehirler boşaldı
11:03 Ukrayna'da saldırının ardından siviller sokakta diz çöküp, dua etmeye başladı!
10:52 Rusya-Ukrayna savaşında son durum: Yüzlerce sivil ölü, Rus ordusu ilerliyor, Zelenskiy liderlerle görüşüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 11:50:25. #1.12#
SON DAKİKA: Burhaniye'de sahillerde kötü görüntüye yer yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement