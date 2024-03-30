Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'yı dönüştürmek için çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'yı dönüştürmek için çalışmalarını sürdürüyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa\'yı dönüştürmek için çalışmalarını sürdürüyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmanlı'nın ilk başkenti olan kadim şehri hak ettiği yere taşımak için gece gündüz demeden çalıştıklarını ve mücadele ettiklerini söyledi. Başkan Aktaş, 'Bu dönem boyunca dönüşümün temellerini attık. Şimdi temelini attığımız projelerin meyvelerini toplama zamanı. Bizim aşkımız da sevdamız da Bursa' dedi.

30.03.2024 11:36  Güncelleme: 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmanlı'nın ilk başkenti olan kadim şehri hak ettiği yere taşımak için gece gündüz demeden çalıştıklarını ve mücadele ettiklerini söyledi. Başkan Aktaş, "Bu dönem boyunca dönüşümün temellerini attık. Şimdi temelini attığımız projelerin meyvelerini toplama zamanı. Bizim aşkımız da sevdamız da Bursa" dedi.

'Bursa için şimdi dönüşüm zamanı' diyerek yeni döneme dair projelerini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehri daha ileriye taşıyacak yeni dönemdeki vizyonunu 'Ulaşan Şehir, Dirençli Şehir, Yeşil ve Yaşanabilir Şehir, Üreten Şehir, Yaşayan Şehir ve Yaşatan Şehir' olmak üzere 6 ana başlık altında kamuoyuyla paylaştı. Göreve geldiği ilk günden itibaren gece gündüz demeden Bursa için canla başla çalıştıklarını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, Osmanlı'nın ilk başkenti olan kadim şehri hak ettiği yere taşımak için mücadele ettiklerini belirtti. Başkan Aktaş, "Bu dönem boyunca dönüşümün temellerini attık. Şimdi temelini attığımız projelerin meyvelerini toplama zamanı. Sürekli hayalini kurduğumuz, yaşayan herkesin güven duyduğu, huzur bulduğu, daha mutlu bir Bursa için önümüzdeki döneme de hazırız. Türkiye Yüzyılı'nda gerçek belediyecilikle Bursa'ya daha da ileriye taşıyacağız" dedi.

Her alanda dönüşüm

89 kilometreye çıkartacakları raylı sistem hattından tek ulaşım aksına sahip şehre kazandıracakları Kuzey ve Güney koridorları ve Kuzey Otoyolu ile trafik yükünü hafifleteceklerini belirten Başkan Aktaş, "50 bin araçlık otopark ve elektrikli otobüs dönüşümüyle trafiği konforlu hale getireceğiz. 100 bin konutluk kentsel dönüşüm ve 16 bin sosyal konutla deprem gerçeğine karşı daha dirençli bir şehir oluşturacağız. Tarihi Hanlar Bölgesi'nden Hisar Bölgesi'ne, Setbaşı-Yeşil-Emirsultan bölgesinden Kayhan Meydanı'na kadar tarihi alanlarda da kent dönüşüm çalışmalarımız sürecek. Altyapıya yapacağımız yatırımlara hız kesmeyerek daha halkımızın daha konforlu ve dirençli şehirde yaşamasını sağlayacağız. Şehre kazandırdığımız 3 milyon 200 bin metrekare yeşil alana 3 buçuk milyon metrekare daha yeni yeşil alan kazandırarak, Hamitler başta olmak üzere Bursa'ya yeşil botanik parkları katarak yeşili günlük yaşamın bir parçasına haline getireceğiz" diye konuştu.

Toplumun her kesimine destek

Genç Kart'tan seyahat desteğine, girişimcilere hibe desteğinden burs imkanına, iş garantili stajdan gençlik merkezleri kurs merkezlerine kadar her alanda geleceğimiz olan gençleri desteklemeye devam edeceklerini anlatan Başkan Aktaş, "Yeni evlenecek olanlara sağlanacak imkanlardan aile eğlence merkezi ve aile yaşam destek merkezleriyle aile yapımızın güçlenmesine katkı sunacağız. Ana Kucaklarının sayısını arttırarak, öğrencilere kantin desteği vererek yavrularımızı geleceğe daha iyi hazırlayacağız. 'Kadınız Biz', kooperatiflerden alım garantisi, kadın sığınma evi gibi çalışmalarla şehre kadın elinin daha fazla değmesinin sağlayacağız. Emeklilerimizin ulaşımda, suda ve sosyal tesislerde sunacağımız indirimlerle, bayram nakdi destekleri ve kültür turlarıyla yaşam kalitelerini arttıracağız. Yaşlılara Evde Destek Projesi, Hasta Yakınları Konuk Evi, Mola Evi gibi projelerimizle yaşlılarımızın, engelli bireylerin ve ailelerin hayatını kolaylaştıracağız. Turizm anlayışını üst seviyeye çıkartarak şehrin bu potansiyelini yükselteceğiz. Nilüfer başta olmak üzere şehre kazandıracağımız yeni kültür merkezleri, spor kompleksleri, sosyal tesislerin yanında yeni festivallerle insanımızın sosyal hayatında da dönüşümü sağlayacağız" şeklinde konuştu.

"Kolları sıvayıp çalışmaya devam"

Bursalıların teveccühüyle 20 senedir belediye başkanlığı görevini yürüttüğünü hatırlatan Başkan Aktaş, "Ben Cumhuriyet'in evladıyım. Cumhuriyetin okullarında eğitim görmüş, bu aziz vatana ve aziz millete hizmet etmekten onur duyan biriyim. Bizim cumhuriyet, bayrak, vatan ve millet sevgimizi kimse sorgulayamaz. Hele hele terörün uzantılarıyla kapalı kapılar ardında iş tutan, bu aziz milleti yıllarca ötekileştirmiş, bu milletin mayasından, bu toprakların duasından nasibini almamışlar hiç sorgulayamaz. Bu işler hamasi nutuklar atmakla, algı oluşturmakla olmaz. Bu şehrin emeğine, doğasına, havasına, her kesimden insanına, tarihine ve tüm değerlerine, yeşiline, beyazına, şampiyonuna, Bursaspor'una aşık olacaksın ve sahip çıkacaksın. Bizim aşkımız da sevdamız da Bursa. İşimiz Bursa, gücümüz Bursa. Gece demedik, gündüz demedik canla başla gayret ettik. Bursa'yı daha güzel yarınlara taşımak için yeni projeler ürettik. 1 Nisan'dan itibaren kollarımızı sıvayıp canla başla hep birlikte ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmanlı, Bursa, Burs, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'yı dönüştürmek için çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kilimli Hisararkası Mahallesi Muhtar Adayı Bilgin Bayat Seçmenlerle Buluştu
    12:38 Kilimli Hisararkası Mahallesi Muhtar Adayı Bilgin Bayat Seçmenlerle Buluştu

    Kilimli Hisararkası Mahallesi Muhtar Adayı Bilgin Bayat, seçime az bir zaman kala seçmenleriyle buluşarak iftar öncesi hayır lokması dağıttı. Mahalle buluşmasında konuşan Bayat, hizmet odaklı bir muhtar adayı olduklarını ve destek istedi.

  • İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'SİBERGÖZ-30' Operasyonlarında 40 Şüpheli Gözaltına Alındı
    12:38 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'SİBERGÖZ-30' Operasyonlarında 40 Şüpheli Gözaltına Alındı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde düzenlenen 'SİBERGÖZ-30' operasyonlarında 40 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonlar, Nitelikli Dolandırıcılık, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet suçlarına yönelik gerçekleştirildi. Bakan Yerlikaya, yasa dışı bahis oynatan ve nitelikli dolandırıcılık yapan kişilere göz açtırmayacaklarını belirtti.

  • Karaman'da Mahalli İdareler Seçimleri Öncesi Okullara Sandık ve Oy Kabinleri Yerleştirildi
    12:38 Karaman'da Mahalli İdareler Seçimleri Öncesi Okullara Sandık ve Oy Kabinleri Yerleştirildi

    31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi Karaman'da tüm okullara sandıklar ile oy kullanma kabinleri tek tek yerleştirildi. Karaman'daki tüm okullarda saat 11.00 itibariyle sandık ve oy kullanma kabinleri yerleştirilmeye başlanırken, okullardan birisi de Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan Dr. Sadık Ahmet İlkokulu oldu. Türkiye Muhtarlar Derneği Karaman Şube Başkanı Ali Öngay, kendi mahallesinde bulunan Dr. Sadık Ahmet İlkokulu'ndaki sandık ve oy kullanma kabinlerinin yerleştirilmesi çalışmalarına katıldı. Yarın yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Karaman'da il genelinde emniyet bölgesinde 139 bin 522, jandarma bölgesinde de 50 bin 380 olmak üzere toplam 189 bin 902 seçmen 714 sandıkta oy kullanacak.

  • BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Seçmene Son Kez Seslendi
    12:38 BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Seçmene Son Kez Seslendi

    Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, yarın yapılacak yerel seçimler öncesi seçmene son kez seslendi. Baş, 'Pazar günü sandığa gideceğiz ve bir günlüğüne patron olacağız. Eğer yıllardır oy verdiğiniz insanlara oy verirseniz ertesi günden itibaren onların işçisi olmaya başlayacaksınız. Ama fikirlerinizi değiştirirseniz patron olmaya devam edeceksiniz' dedi.

  • Hulusi Akar ve Memduh Büyükkılıç, ERÜ öğrencileriyle iftar sofrasında buluştu
    12:37 Hulusi Akar ve Memduh Büyükkılıç, ERÜ öğrencileriyle iftar sofrasında buluştu

    TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi öğrencileriyle iftar sofrasında bir araya geldi. Akar ve Büyükkılıç, öğrencilerle sohbet ederek, desteklerini belirtti. Büyükkılıç, gençlere başarılar diledi ve öğrenciler de kendisine teşekkür etti.

  • Wushu Kung Fu Federasyon Başkanı Abdurrahman Akyüz, Özcan Ulupınar'ı ziyaret etti
    12:37 Wushu Kung Fu Federasyon Başkanı Abdurrahman Akyüz, Özcan Ulupınar'ı ziyaret etti

    Wushu Kung Fu Federasyon Başkanı Abdurrahman Akyüz, AK Parti Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar'ı Seçim Koordinasyon Merkezi'nde ziyaret etti ve başarılar diledi.

  • HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: Sandığa gitmek demokrasiye sahip çıkmaktır
    12:31 HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: Sandığa gitmek demokrasiye sahip çıkmaktır

    HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde sandığa gitmenin katılımcı demokrasinin bir gereği olduğunu ve geleceğe sahip çıkmak olduğunu belirtti.

  • Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan seçim çağrısı
    12:31 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan seçim çağrısı

    Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, hafta sonu yapılacak yerel seçimler öncesinde komşularına çağrıda bulundu. Akpolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, birlikte güçlü bir Beşiktaş ve İstanbul için sandıkta birleşmelerini istedi.

  • CHP Lideri Özgür Özel, Gençleri Sandık Başına Bekliyor
    12:31 CHP Lideri Özgür Özel, Gençleri Sandık Başına Bekliyor

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet'e sahip çıkmak isteyen gençleri yarın sandık başına çağırdı. Özel, gençlerin özgürlüklerini kısıtlayan iktidara tepkilerini sandıkta göstermelerini istedi.


12:04 Türkiye yarın sandık başına gidiyor İşte vatandaşı yakından ilgilendiren seçim yasakları Türkiye yarın sandık başına gidiyor! İşte vatandaşı yakından ilgilendiren seçim yasakları
11:33 Rekabet Kurulu’ndan ABC Deterjan’a 4,6 milyon lira para cezası Rekabet Kurulu'ndan ABC Deterjan'a 4,6 milyon lira para cezası
10:43 Rusya’da yeni saldırı girişimi Orta Asya kökenli 3 kişi son anda yakalandı Rusya'da yeni saldırı girişimi! Orta Asya kökenli 3 kişi son anda yakalandı
10:04 42 bin lira maaş, dayalı döşeli ev veriyor ama çalışan yok 42 bin lira maaş, dayalı döşeli ev veriyor ama çalışan yok
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilçedeki mitingi öncesi ’Kent Lokantası’ dev afişle kapatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilçedeki mitingi öncesi 'Kent Lokantası' dev afişle kapatıldı
11:21 Henüz ömrünün baharındaydı Diş teknisyeni Nurşah’ın acı sonu Henüz ömrünün baharındaydı! Diş teknisyeni Nurşah'ın acı sonu
11:13 Diyarbakır’da Kadın Muhtar Adayı 8 Kadın Aza ile Yarışacak Diyarbakır'da Kadın Muhtar Adayı 8 Kadın Aza ile Yarışacak
10:35 Kızılcık Şerbeti’nde Görkem ile Pembe arasında büyük gerilim Kızılcık Şerbeti'nde Görkem ile Pembe arasında büyük gerilim
10:28 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın’ın afişleri İzmir’e asıldı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın'ın afişleri İzmir'e asıldı
09:46 Ülke savaştayken komutanın yaptığına bakın 3 meslektaşı ile aşk yaşadı, o anlar böyle kayda alındı Ülke savaştayken komutanın yaptığına bakın! 3 meslektaşı ile aşk yaşadı, o anlar böyle kayda alındı
08:46 Türkiye sandık başına gidiyor İşte 31 Mart seçimlerine dair 10 soru 10 cevap Türkiye sandık başına gidiyor! İşte 31 Mart seçimlerine dair 10 soru 10 cevap
04:45 Varto’da ilk kez bir kadın muhtar adayı oldu Varto'da ilk kez bir kadın muhtar adayı oldu
03:55 Elazığ’da 4,7 büyüklüğünde deprem Vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi
00:01 Seçim yayın yasakları başladı Seçim yayın yasakları başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2024 12:43:34. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'yı dönüştürmek için çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement