Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa\'yı dönüştürmek için çalışmalarını sürdürüyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmanlı'nın ilk başkenti olan kadim şehri hak ettiği yere taşımak için gece gündüz demeden çalıştıklarını ve mücadele ettiklerini söyledi. Başkan Aktaş, "Bu dönem boyunca dönüşümün temellerini attık. Şimdi temelini attığımız projelerin meyvelerini toplama zamanı. Bizim aşkımız da sevdamız da Bursa" dedi.
'Bursa için şimdi dönüşüm zamanı' diyerek yeni döneme dair projelerini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehri daha ileriye taşıyacak yeni dönemdeki vizyonunu 'Ulaşan Şehir, Dirençli Şehir, Yeşil ve Yaşanabilir Şehir, Üreten Şehir, Yaşayan Şehir ve Yaşatan Şehir' olmak üzere 6 ana başlık altında kamuoyuyla paylaştı. Göreve geldiği ilk günden itibaren gece gündüz demeden Bursa için canla başla çalıştıklarını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, Osmanlı'nın ilk başkenti olan kadim şehri hak ettiği yere taşımak için mücadele ettiklerini belirtti. Başkan Aktaş, "Bu dönem boyunca dönüşümün temellerini attık. Şimdi temelini attığımız projelerin meyvelerini toplama zamanı. Sürekli hayalini kurduğumuz, yaşayan herkesin güven duyduğu, huzur bulduğu, daha mutlu bir Bursa için önümüzdeki döneme de hazırız. Türkiye Yüzyılı'nda gerçek belediyecilikle Bursa'ya daha da ileriye taşıyacağız" dedi.
Her alanda dönüşüm
89 kilometreye çıkartacakları raylı sistem hattından tek ulaşım aksına sahip şehre kazandıracakları Kuzey ve Güney koridorları ve Kuzey Otoyolu ile trafik yükünü hafifleteceklerini belirten Başkan Aktaş, "50 bin araçlık otopark ve elektrikli otobüs dönüşümüyle trafiği konforlu hale getireceğiz. 100 bin konutluk kentsel dönüşüm ve 16 bin sosyal konutla deprem gerçeğine karşı daha dirençli bir şehir oluşturacağız. Tarihi Hanlar Bölgesi'nden Hisar Bölgesi'ne, Setbaşı-Yeşil-Emirsultan bölgesinden Kayhan Meydanı'na kadar tarihi alanlarda da kent dönüşüm çalışmalarımız sürecek. Altyapıya yapacağımız yatırımlara hız kesmeyerek daha halkımızın daha konforlu ve dirençli şehirde yaşamasını sağlayacağız. Şehre kazandırdığımız 3 milyon 200 bin metrekare yeşil alana 3 buçuk milyon metrekare daha yeni yeşil alan kazandırarak, Hamitler başta olmak üzere Bursa'ya yeşil botanik parkları katarak yeşili günlük yaşamın bir parçasına haline getireceğiz" diye konuştu.
Toplumun her kesimine destek
Genç Kart'tan seyahat desteğine, girişimcilere hibe desteğinden burs imkanına, iş garantili stajdan gençlik merkezleri kurs merkezlerine kadar her alanda geleceğimiz olan gençleri desteklemeye devam edeceklerini anlatan Başkan Aktaş, "Yeni evlenecek olanlara sağlanacak imkanlardan aile eğlence merkezi ve aile yaşam destek merkezleriyle aile yapımızın güçlenmesine katkı sunacağız. Ana Kucaklarının sayısını arttırarak, öğrencilere kantin desteği vererek yavrularımızı geleceğe daha iyi hazırlayacağız. 'Kadınız Biz', kooperatiflerden alım garantisi, kadın sığınma evi gibi çalışmalarla şehre kadın elinin daha fazla değmesinin sağlayacağız. Emeklilerimizin ulaşımda, suda ve sosyal tesislerde sunacağımız indirimlerle, bayram nakdi destekleri ve kültür turlarıyla yaşam kalitelerini arttıracağız. Yaşlılara Evde Destek Projesi, Hasta Yakınları Konuk Evi, Mola Evi gibi projelerimizle yaşlılarımızın, engelli bireylerin ve ailelerin hayatını kolaylaştıracağız. Turizm anlayışını üst seviyeye çıkartarak şehrin bu potansiyelini yükselteceğiz. Nilüfer başta olmak üzere şehre kazandıracağımız yeni kültür merkezleri, spor kompleksleri, sosyal tesislerin yanında yeni festivallerle insanımızın sosyal hayatında da dönüşümü sağlayacağız" şeklinde konuştu.
"Kolları sıvayıp çalışmaya devam"
Bursalıların teveccühüyle 20 senedir belediye başkanlığı görevini yürüttüğünü hatırlatan Başkan Aktaş, "Ben Cumhuriyet'in evladıyım. Cumhuriyetin okullarında eğitim görmüş, bu aziz vatana ve aziz millete hizmet etmekten onur duyan biriyim. Bizim cumhuriyet, bayrak, vatan ve millet sevgimizi kimse sorgulayamaz. Hele hele terörün uzantılarıyla kapalı kapılar ardında iş tutan, bu aziz milleti yıllarca ötekileştirmiş, bu milletin mayasından, bu toprakların duasından nasibini almamışlar hiç sorgulayamaz. Bu işler hamasi nutuklar atmakla, algı oluşturmakla olmaz. Bu şehrin emeğine, doğasına, havasına, her kesimden insanına, tarihine ve tüm değerlerine, yeşiline, beyazına, şampiyonuna, Bursaspor'una aşık olacaksın ve sahip çıkacaksın. Bizim aşkımız da sevdamız da Bursa. İşimiz Bursa, gücümüz Bursa. Gece demedik, gündüz demedik canla başla gayret ettik. Bursa'yı daha güzel yarınlara taşımak için yeni projeler ürettik. 1 Nisan'dan itibaren kollarımızı sıvayıp canla başla hep birlikte ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA
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