Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: Mazeret yok, işimiz çok

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2020 yılından bu yana yaşanan pandemi, seller, yangınlar ve asrın felaketi depreme rağmen, Bursa'da önemli yatırımları hayata geçirdiklerini belirterek, "Hiçbir mazeretin arkasına sığınmadık. Dokunmadığımız sokak, mahalle kalmadı. Mazeret yok, işimiz çok" dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, güne Mustafakemalpaşa ilçesinde başladı. Şeyh Müftü Camii'inde sabah namazının ardından vatandaşlara çorba dağıtan Başkan Aktaş, daha sonra ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meslek odaları ve hemşehri derneklerinin temsilcileriyle buluştu. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ı makamında ziyaret eden Başkan Aktaş, Bursa Merkez ve İlçeleri Roman Dernekleri Federasyonu yönetimi ve üyeleriyle bir araya geldi. Belediye Düğün Salonu'ndaki teşkilat buluşmasına da katılan Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar hayata geçirdikleri ve yeni dönem için planladıkları yatırımlar ilgili sunum yaptı.
Mazeretlerin arkasına sığınmadık
Son 4 yılda bir faninin başına gelebilecek her şeyin Türkiye'de yaşandığını dile getiren Başkan Aktaş, "Hemen 2020 başında pandemi yüzünden günlerce sokaklara çıkamadık, evlerde oturduk. Ekonomi, sosyal hayat durdu, hatta aynı evin fertleri bile ayrı ayrı odalara hapsoldu. Uygulanan yasaklardan ekonomi ve üretim çok etkilendi. Ardından ülkenin güneyinde yangınlar, kuzeyinde seller oldu. Bursa'nın bunlarla ne ilgilisi var demeyin. Hepsine yetişmeye çalıştık, ekiplerimiz o bölgelerde yaraları sarmak için gayret gösterdi. Ardından çok acı bir deprem yaşadık. Bütün Türkiye'yi etkiledi. Devlet, millet seferber oldu. Bizde 2300 çalışanımız ve 700 araç ve makineyle o bölgelerde her türlü hizmeti verdi. Sadece deprem bölgesine 350 milyonluk harcama yapmışız. Helali hoş olsun. Milletimizin parasını yine milletimize harcadık. Uzun lafın kısası, bu kadar olaya rağmen Bursa'ya kazandırdığımız hizmetler fragmandı. Asıl film bundan sonra başlayacak. Harika işler yapacağız. Motive olmuş iki lider ve güçle kadrolar var. Bu süreçte ideolojik bir bakış açısıyla olaya yaklaşmamak lazım. İlçenin menfaatlerini ön planda tutmamız lazım. Mustafakemalpaşa'da çok daha güzel işlere imza atacağız" diye konuştu. - BURSA
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