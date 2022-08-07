Tarlada serinleten ziyaret - Son Dakika
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Tarlada serinleten ziyaret

07.08.2022 13:10
Tarlada serinleten ziyaret

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yenişehir'de biber hasadı yapan çiftçileri ziyaret ederek, dondurma ikramında bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yenişehir'de biber hasadı yapan çiftçileri ziyaret ederek, dondurma ikramında bulundu.

Bursa'da kaliteli tohumluk ve fidan temininden ekipman destekleri ve pazarlamaya kadar üretimin her aşamasında çiftçilerin yanında olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yenişehir'in Cihadiye Mahallesi'nde biber hasadı yapan çiftçilerle bir araya geldi. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ve Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş ile birlikte tarlaya giren Başkan Aktaş, hem çiftçilerle sohbet etti hem de onlarla birlikte biber topladı. Sıcaktan bunalan çiftçilere kendi elleriyle dondurma ikram eden Başkan Aktaş, sezonun bereketli ve bol kazançlı geçmesini diledi.

Güçlü sanayinin yanında aynı zamanda bir tarım kenti olan Bursa'da her geçen gün daha bilinçli üretim yapıldığını ve tarımsal değerin yükseldiğini belirten Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesinin her zaman üreticinin yanında olduğunu vurguladı. Başkan Aktaş, Tarım Peyzaj A.Ş. marifetiyle ahududu, yaban mersini, siyah incir, armut, biber, ay çekirdeği gibi ürünlerle alakalı dönem dönem destekleme alımlarıyla dönem dönem de zirai mücadelede noktasında çalışmalar yaptıklarını hatırlattı. Yenişehir'in de tarımla alakalı dünden bugüne çok güçlü bir altyapısı olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Yenişehir ekonomisi için değerli, ilçenin sembol ürünlerinden olan biberde hasat devam ediyor. Biz de çiftçilerimizi tarlada ziyaret ettik. Gayet organik bir şekilde ve usulüne uygun olarak bu iş ve işlemler yerine getiriliyor. Üreticilerimizin alın terinin, emeklilerinin ve buradaki çalışan kardeşlerimizin gayretlerinin boşa gitmemesini temenni ediyorum. Bereketli bir sezon olmasını diliyorum" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Davut Aydın, Yenişehir, Bursa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tarlada serinleten ziyaret - Son Dakika

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