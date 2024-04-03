CHP'li Bozbey, AKP'li belediye yöneticilerinin çalışanların sözleşmelerini feshederek tazminatlarını ödediğini belirtti

CHP'den Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bozbey, seçimi kaybeden AKP'li belediye yöneticilerinin bazı çalışanların sözleşmelerini feshederek tazminatlarını ödediği bilgisi aldıklarını belirterek, "Büyük ihtimalle de bankamatik memuru olduğunu düşündüğümüz bazı kişilerin hakları feshedilerek hemen tazminatları ödenme yoluna gidiliyor. Onlar çağrılarak, 'Yarın sizi buradan atacaklar. Gelin şimdiden imzalayın. Tazminatlarınızı alın ve gidin' gibi bazı işlemlerin yapılması bizleri üzüyor. Biz çalışanlarımızın herbirine tek tek güveniyoruz. Ancak böyle bir işlemin yapılmasını da asla kabul etmemiz mümkün değil" dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin düzenlediği iftar programına katıldı. Bozbey'in yanı sıra Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa milletvekilleri Kayıhan Pala ve Hasan Öztürk de iftar programına katıldı. Programda konuşan Bozbey, AKP'li eski Büyükşehir Belediyesi yönetiminin bankamatik memuru olduğu düşünülen çalışanların iş akdinin feshedilerek tazminatlarının ödenme yoluna gidildiğini söyledi.
Bozbey, şunları söyledi:
"Son birkaç gündür, bir iki gündür gelişen olaylar hakikaten bizi üzüyor. Neticede devlette devamlılık esastır, buna inanıyoruz. Aynı zamanda bu arada seçimin sonucuna göre de bazı iş ve işlemlerin de yapılmaması gerekiyor. Yani kamunun tabii ki vergidir, maaşlardır ki özellikle cuma günü tüm işçilerimizin, tüm çalışanlarımızın hem maaşları aynı zamanda da kanunen hak ettikleri varsa onların da mutlaka ödenmesi şartı vardır. Bunların ödenmesi gerekiyor. Ancak bunun yanında duyuyoruz ki ve bize de iletilenler bizleri üzüyor. Şunlar üzüyor, bakın orada var olan, büyük ihtimalle de bankamatik memuru olduğunu düşündüğümüz bazı kişilerin hakları feshedilerek hemen tazminatları ödenme yoluna gidiliyor. Onlar çağrılarak, 'Yarın sizi buradan atacaklar. Gelin şimdiden imzalayın. Tazminatlarınızı alın ve gidin' gibi bazı işlemlerin yapılması bizleri üzüyor. Biz çalışanlarımızın herbirine tek tek güveniyoruz. Ancak böyle bir işlemin yapılmasını da asla kabul etmemiz mümkün değil. Yüksek Seçim Kurulu büyük ihtimalle ya Perşembe ya Cuma günü mazbatayı verecektir. Yani ondan sonra biz de orada tabii ki o arkadaşlarımızla çalışmak isteriz. Ancak yangından mal kaçırırcasına bu tür işlemlerin yapılmasını hukuki olarak da ahlaki olarak da doğru bulmuyoruz ve diğer işler de var tabii. Diğer bazı konular da var. Umarım bunlarla ilgili birileri bu işe dur der ve birileri bu işe yapmayın der ve birilerinin tertemiz bir belediye teslim ediyoruz anlayışını umarım geldikten sonra görürüz. Zaten kamuoyuyla da bunların hepsini paylaşacağız. İnşallah bunlara dikkat ederler diyorum."
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