Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, KKTC\'ye Ziyaret Gerçekleştirdi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Ekonomi, Yatırım ve Sinerji Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı makamında ziyaret etti. Kıbrıs Türklerinin menfaatlerini her zaman koruyacaklarını söyleyen Başkan Bozbey, KKTC ve Bursa arasındaki ikili ilişkilerin de güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Balkantürksiad üyeleriyle birlikte Cyprus Constructions ev sahipliğinde düzenlenen 'Ekonomi, Yatırım ve Sinerji Zirvesi'ne katılmak üzere KKTC'ye gitti. CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin de yer aldığı ziyarette Başkan Mustafa Bozbey, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı makamında ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Bursaspor forması ve 'Atatürk Bursa'sında Modernleşme' kitabını hediye eden Başkan Bozbey, "Görüşmemizde, Bursa ile KKTC arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, direkt uçuşların artarak devam etmesi, kültürel ve ekonomik iş birliklerinin artırılması konularını ele aldık. Kıbrıs Türklerinin menfaatlerini her zaman koruyacağımızı bir kez daha vurguluyorum. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a ev sahipliği için teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Mustafa Bozbey ve Balkantürksiad üyeleri, daha sonra Lefkoşa'da bulunan Barbarlık Müzesi'ni gezdi. Kıbrıs Türklerinin geçmişte yaşadığı büyük acılara, soykırım ve zulümlere tanıklık ettiklerini ifade eden Başkan Bozbey, "Tarihin karanlık sayfalarında yer alan bu trajedilerin unutulmaması ve benzer acıların bir daha yaşanmaması en büyük temennimizdir. Barbarlık Müzesi, sadece bir anma mekanı değildir. Aynı zamanda barışın, adaletin ve insan haklarının ne kadar kıymetli olduğunun da bir hatırlatıcısıdır. Bizler de tüm adada kalıcı ve sürdürülebilir bir barış ortamının sağlanması için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Bozbey, KKTC ziyaretleri kapsamında heyetle birlikte Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı'yı da makamında ziyaret etti. Lefkoşa ile Bursa arasında güçlü gönül köprüsü olduğunu söyleyen Başkan Bozbey, iki kent halkı arasındaki karşılıklı sevgi ve dayanışmanın, önümüzdeki süreçte daha da pekişerek; kültürel, sosyal ve ekonomik alanlarda ortak projelerle taçlanacağına inandığını dile getirdi. - BURSA