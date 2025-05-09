Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, KKTC'ye Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, KKTC'ye Ziyaret Gerçekleştirdi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, KKTC\'ye Ziyaret Gerçekleştirdi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Ekonomi, Yatırım ve Sinerji Zirvesi' için gittiği KKTC'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti. İkili ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Bozbey, kültürel ve ekonomik iş birliklerini artırma yönünde adımlar atılacağına dikkat çekti.

09.05.2025 16:32  Güncelleme: 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Ekonomi, Yatırım ve Sinerji Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı makamında ziyaret etti. Kıbrıs Türklerinin menfaatlerini her zaman koruyacaklarını söyleyen Başkan Bozbey, KKTC ve Bursa arasındaki ikili ilişkilerin de güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Balkantürksiad üyeleriyle birlikte Cyprus Constructions ev sahipliğinde düzenlenen 'Ekonomi, Yatırım ve Sinerji Zirvesi'ne katılmak üzere KKTC'ye gitti. CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin de yer aldığı ziyarette Başkan Mustafa Bozbey, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı makamında ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Bursaspor forması ve 'Atatürk Bursa'sında Modernleşme' kitabını hediye eden Başkan Bozbey, "Görüşmemizde, Bursa ile KKTC arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, direkt uçuşların artarak devam etmesi, kültürel ve ekonomik iş birliklerinin artırılması konularını ele aldık. Kıbrıs Türklerinin menfaatlerini her zaman koruyacağımızı bir kez daha vurguluyorum. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a ev sahipliği için teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Mustafa Bozbey ve Balkantürksiad üyeleri, daha sonra Lefkoşa'da bulunan Barbarlık Müzesi'ni gezdi. Kıbrıs Türklerinin geçmişte yaşadığı büyük acılara, soykırım ve zulümlere tanıklık ettiklerini ifade eden Başkan Bozbey, "Tarihin karanlık sayfalarında yer alan bu trajedilerin unutulmaması ve benzer acıların bir daha yaşanmaması en büyük temennimizdir. Barbarlık Müzesi, sadece bir anma mekanı değildir. Aynı zamanda barışın, adaletin ve insan haklarının ne kadar kıymetli olduğunun da bir hatırlatıcısıdır. Bizler de tüm adada kalıcı ve sürdürülebilir bir barış ortamının sağlanması için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Bozbey, KKTC ziyaretleri kapsamında heyetle birlikte Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı'yı da makamında ziyaret etti. Lefkoşa ile Bursa arasında güçlü gönül köprüsü olduğunu söyleyen Başkan Bozbey, iki kent halkı arasındaki karşılıklı sevgi ve dayanışmanın, önümüzdeki süreçte daha da pekişerek; kültürel, sosyal ve ekonomik alanlarda ortak projelerle taçlanacağına inandığını dile getirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, Mustafa Bozbey, Politika, Ekonomi, Tatar, bursa, Son Dakika

Son Dakika Politika Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, KKTC'ye Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya’daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı Kartalkaya'daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı
10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu 10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
İşte futbol bu Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek İşte futbol bu! Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek
Ara seçim Özgür Özel’e soruldu Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten
Çin’den sonra ABD’ye bir büyük darbe daha Çin'den sonra ABD'ye bir büyük darbe daha

21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:55
Fenerbahçe’de Tadic ve Talisca arasında gerginlik
Fenerbahçe'de Tadic ve Talisca arasında gerginlik
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
19:05
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
09:28
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün hapsi isteniyor
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün hapsi isteniyor
09:25
Hocası istemeyince hemen kolları sıvadılar Fenerbahçe’ye bedava yıldız
Hocası istemeyince hemen kolları sıvadılar! Fenerbahçe'ye bedava yıldız
09:12
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2025 22:06:21. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, KKTC'ye Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.