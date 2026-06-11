Bursa\'daki dev soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Bursa'da yürütülen rüşvet ve suç örgütü soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 63 sanık hakkında hazırlanan iddianamede dikkat çeken iddialar yer aldı. İddianamede, bazı müteahhitlerden ruhsat ve emsal işlemleri karşılığında daire ve para talep edildiği, bazı ödemelerin ise "pasta kutusu içerisinde döviz" olarak teslim edildiği öne sürüldü.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yer alan müteahhit ifadelerinde, çeşitli inşaat projelerinin ruhsat süreçlerinde daire verilmesinin istendiği, ihale tekliflerinin önceden bildirildiği ve çok sayıda menfaat temin edildiği iddia edildi.

Müteahhit Emin A., Nilüfer'de gerçekleştirdiği bir proje için ruhsat alabilmek adına dönemin Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in kendisinden daire talep ettiğini öne sürdü. İfadesinde, proje için başlangıçta iki daire istendiğini, daha sonra bir daire karşılığında anlaşmaya varıldığını belirten Emin A., ruhsatın bu sürecin ardından çıktığını iddia etti.

İddianamedeki en dikkat çekici bölümlerden biri ise 2019 yılında gerçekleştirilen bir kafe ihalesine ilişkin oldu. Emin A., ihale öncesinde tekliflerin kendisine bildirildiğini ve ihaleyi kazanmasının sağlandığını öne sürerek, "2 milyon lirayı döviz bürosundan 500'er avroluk banknotlara çevirdim. Parayı pasta kutusuna koyup teslim ettim" ifadelerini kullandı.

Aynı müteahhit, süreç içerisinde pırlanta yüzük, köy evi yapımı ile yurt dışı tatil masrafları gibi çeşitli taleplerin de karşılandığını iddia etti.

Dosyada müşteki olarak yer alan bir başka müteahhit Deniz B. ise proje onayı için kendilerinden önce 5 daire ve 20 milyon lira istendiğini, pazarlık sonucu 3 daire ve 14 milyon lira karşılığında anlaşmaya varıldığını öne sürdü. Deniz B., görüşmeler sırasında bir kişinin kendilerine, "Bu şahıs Mustafa Bozbey'in çantacısı" şeklinde tanıtıldığını da iddia etti.

İddianamede ayrıca usulsüz emsal artışlarıyla elde edildiği değerlendirilen çok sayıda gayrimenkule ilişkin tespitlere yer verildi. Bazı binalarda izin verilen kat sayısının üzerine çıkıldığı, fazladan yapılan dairelerin suç geliri olarak değerlendirildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar çok sayıda şüpheli tutuklanırken, dosyada toplam 63 sanığın yargılanmasının talep edildiği öğrenildi. - BURSA