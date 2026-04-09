Bursa'da Yeni Dönem: Biba'nın Mesajı

09.04.2026 15:15
Şahin Biba, Bursa'nın temsilcisi olarak kazanılan iradeye saygı ve hizmet vurgusu yaptı.

'MİLLET İRADESİNE SAYGI, SANDIKLA OLUŞAN MECLİS ÇOĞIUNLUĞUNA SAYGIYI DA GEREKTİRİR'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliğine seçilen AK Parti'li Şahin Biba, meclis üyelerine teşekkür konuşması yaptı. Kendisine gösterilen destek nedeniyle teşekkür eden Biba, "Demokrasi milletimizin temsil vasıtasıdır. Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri de bu temsilin şehirler özelindeki en önemli temsil makamıdır. Büyükşehir meclis üyeleri Bursalıların temsilcisidir. İşte bugün meclisimizin aldığı bu kararda milletimin iradesinin tecellisidir. Millet iradesine saygı, sandıkla oluşan meclis çoğunluğuna da saygıyı gerektirir. Bursa Büyükşehir Meclisi'nde üye dağılımı bellidir. Çoğunluk Cumhur İttifakı'ndadır. Bursa'nın iradesi sadece bir söylemden değil, meclisteki temsil dağılımından da okunur. Herkes hukuk içerisinde işleyen bu demokratik sürece ve milletin meclise yansıyan tercihine saygı duymaya davet ediyorum" diye konuştu.

'YALNIZCA BUGÜNÜ DEĞİL, YARINI DA İNŞA EDECEĞİZ'

Konuşmasında, Bursa'nın sıradan bir şehir olmadığını söyleyen Biba, "Bursa tarih demektir, medeniyet demektir, emanet demektir. Bursa ecdadın bize bıraktığı kutlu miras, gelecek nesillere taşımakla yükümlü olduğumuz büyük bir değerdir. Bu sebeple bugün burada kurulacak her cümle, alınacak her karar ve atılacak her adım, yalnızca bugünü değil, yarını da inşa edecektir" ifadelerini kullandı.

'17 İLÇEMİZE AYRIM YAPMADAN ÇALIŞACAĞIZ'

Makamların gelip geçici olduğunu ifade eden Şahin Biba, "Asıl olan bulunduğumuz görevlerde, şehrimize ne kattığımız, insanımıza nasıl dokunduğumuz ve ardımızda nasıl bir hizmet izi bıraktığımızdır. Bizim anlayışımızda görev ünvan değil, sorumluluktur. Yetki ayrıcalık değil, millete hizmet vesilesidir. İşte bu bilinçle hiçbir bahaneye sığınmadan, hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan tüm enerjimizi ve gayretimizi Bursa'ya hizmete ayıracağız. Çünkü bizim siyaset anlayışımızın merkezinde mazeret değil hizmet, polemik değil eser üretmek vardır. Bizim tek gündemimiz, Bursa olacaktır. Tek önceliğimiz Bursalı hemşehrilerimizin, huzuru, refahı ve memnuniyeti olacaktır. Gerçek belediyecilik anlayışıyla 17 ilçemizin tamamında hiçbir ayrım yapmadan, hiçbir kesimi dışarıda bırakmadan hizmetlerimizin kesintisiz şekilde sürmesi için hep birlikte çalışacağız. Nerede bir ihtiyaç varsa orada olacağız. Nerede çözüm bekleyen bir mesele varsa ona eğileceğiz. Nerede bir gönül varsa ona dokunmanın gayreti içinde olacağız" dedi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
