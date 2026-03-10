Bursa Hızlı Tren Projesi'nde Yeni Gelişmeler

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin, "Dileriz ve isteriz ki bu projeyle, daha önceki hataların minimize edildiği iyi bir ulaştırma ağı sağlanmış olur." ifadesini kullandı.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yürütülen Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi'ni değerlendirdi.

Temeli 2011 yılında atılan projede, bugüne kadar çok sayıda ihale yapılmasına rağmen çeşitli sorunlar yaşandığını anlatan Sarıbal, "zemin sorunları, tünel projeleri ve viyadük çalışmalarının güncellenmesi gerekçeleriyle 2021 yılına kadar hızlı tren hattı güzergahının 5 kez değiştiğini" öne sürdü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun, hattın 106 kilometrelik kesimindeki çalışmaların bu yıl bitirilmesinin planlandığını belirttiğini aktaran Sarıbal, "Bursa, sanayi ve ticaret merkezi olması açısından Türkiye'nin çok önemli bir kenti. Yaklaşık 4 milyon nüfusa hizmet etmektedir. Birçok il elbette hızlı tren olanağına sahipken Bursa'nın hala hızlı trenle Ankara'ya ve diğer illere ulaşmaması inanılmaz bir eksiklik. 14 yıl geçti, Bursa'nın hızlı tren hikayesi ne yazık ki henüz gerçekleşmedi." değerlendirmelerinde bulundu.

Toplam 10,7 milyon metrekare arazinin proje kapsamında kullanılacağını söyleyen Sarıbal, kamulaştırılacak alanlar dikkate alındığında tarım arazilerinin korunmadığını öne sürdü.

CHP'li Sarıbal, projenin başlangıç aşamasında teknik değerlendirmelerin sağlıklı yapılmadığını iddia ederek, "Dileriz ve isteriz ki bu projeyle, daha önceki hataların minimize edildiği iyi bir ulaştırma ağı sağlanmış olur." diye konuştu.