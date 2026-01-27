Bursa Kent Akademisi yeni döneme hazır

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Kent Akademisi'nde görev alan eğitmenler, yarıyıl tatilinde gerçekleştirilen hizmet içi eğitim programıyla yeni döneme hazırlanarak mesleki donanımlarını güçlendirdi.

Bursa Kent Akademisi'nde görev yapan eğitmenlerin, daha kaliteli ve yenilikçi eğitimler sunabilmesi amacıyla hizmet içi eğitim programı düzenlendi. Protokol kuralları, farkındalık, drama ve sürdürülebilirlik başlıkları altında düzenlenen eğitimlerde, mesleki yetkinliklerinin artırılması, güncel eğitim yaklaşımlarına dair bilgi edinmeleri ve eğitim süreçlerine yeni bakış açıları kazandırılması hedeflendi.

Bursa Kent Müzesi ve Merinos Tekstil Sanayi Müzesi ziyaretleriyle kültürel ve mesleki farkındalığı artırmaya yönelik atölye çalışmaları da yapıldı. Bursa Kent Akademisi'nde yeni dönem eğitimleri, 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak. - BURSA