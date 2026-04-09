Bursa Meclis Toplantısı 12'de Başladı

09.04.2026 17:13
Bursa Büyükşehir Belediyesi meclis oturumu, CHP üyelerinin katılmamasına rağmen yapıldı.

'OTURUMA SAAT 12.00'DE BAŞLAYABİLDİK'

Seçimin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Geçtiğimiz hafta, imar kirliliği ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey görevinden uzaklaştırılmıştı. Süreç içerisinde, birinci ve ikinci başkan vekillerimizin ilçe belediye başkanları olması nedeniyle, kamu görevlisi olarak vali yardımcısı vekalet etmişti. Bugün de valiliğin davetiyle saat 11.00'de Bursa Büyükşehir Belediye Meclis oturumunu başlattık. Ancak oturuma saat 12.00'den sonra başlayabildik" dedi.

'ŞEHRİN GÜVENLİK KİLİDİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİDİR'

Cumhur İttifakı ve bağımsız üyelerin katılımıyla meclisin yüzde 58'inin iştiraki ile meclis oturumunun gerçekleştirildiğini söyleyen Yılmaz, "Katılan oyların tamamını alarak, yani meclisin yüzde 58'inin oyunu alarak 61 oyla Şahin Biba arkadaşımız Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak bundan sonraki süreci yönetecektir. Öncelikle şunu ifade edelim, iddialar ağırdır. İmar kirliliğine sebep olmak, suçtan kaynaklanan paranın aklanması, rüşvet ve yolsuzluk gibi iddialar ve somut deliller bulunmaktadır. Bursa'nın bu lekeden kurtulması en büyük arzumuzdur. Yasalar çok açık bir şekilde yetkinin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde olduğunu belirtmektedir. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, ilçe belediye başkanları ve ilçelerin seçtiği büyükşehir meclis üyelerinden oluşmaktadır. Böyle bir kriz ortamında şehir yönetiminin güvenlik kilidi Büyükşehir Belediye Meclisi'dir. Bu noktada meclis, bugün seçim yaparak Bursa'nın bir saniye, bir kuruş kaybetmesine izin vermemiş ve başkan vekilini seçmiştir.

'BÖYLE BİR KAOUSUN ÖNÜNE GEÇİLMESİ GEREKİYORDU'

Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyelerinin içeri alınmadığı yönündeki iddialara ilişkin Yılmaz, "Biz saat 11.00'de geldiğimizde CHP'den bir belediye başkanı ve bazı meclis üyeleri salondaydı. İYİ Parti grubundan üyeler grup odalarındaydı. Bağımsız üyemiz de oradaydı. Ancak takdir edersiniz ki meclis sınırlı sayıda misafir kabul edebilmektedir. Bu nedenle parti başkanları ve milletvekillerini misafir edebileceğimizi ifade ettik. Çok yoğun bir kalabalık vardı. Hatta otopark giriş katındaki camın ve kapının kırıldığına hepiniz şahit oldunuz. Böyle bir kaosun önüne geçilmesi gerekiyordu. Biz tüm meclis üyelerini içeri almak istedik. Bizzat kendim de arayarak ilçe belediye başkanlarımızla iletişime geçtim ve yardımcı olmak istediğimizi ifade ettim. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu meclise girmemeyi tercih etti. Girse sonuç değişir miydi? Elbette değişmezdi. Çünkü Cumhur İttifakı zaten oy çoğunluğuna sahipti. Buna rağmen Cumhuriyet Halk Partisi grubu meclise girmemeyi tercih etmiştir.

Haber: Esra TÜRKER Kamera: Memet Can YEŞİLBAŞ/Bursa,

Kaynak: DHA

Advertisement
