Bursa Mudanya'da bütçe evrakları gecikti, Cumhur İttifakı oylamaya katılmayacak - Son Dakika
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Bursa Mudanya'da bütçe evrakları gecikti, Cumhur İttifakı oylamaya katılmayacak

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Bursa Mudanya\'da bütçe evrakları gecikti, Cumhur İttifakı oylamaya katılmayacak
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Bursa Mudanya'daki Belediye Meclisi'nde 2027 bütçesi görüşülürken evrakların geç ulaşması tartışma yarattı. 7 Ekim'de istenen dosyalar 9 Ekim'de gelince Cumhur İttifakı yeterli çalışma yapılamadığını belirterek oylamaya katılmayacağını açıkladı, oturum 16 Ekim'e ertelendi.

Mudanya Belediye Meclisi'nin ekim ayı 2. oturumunda bütçe evraklarının geç ulaştırılması tartışma yaşattı. Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Kaan Akbulut, dosyaları 9 Ekim'de teslim aldıklarını belirterek yeterli çalışma yapılamadığını söyledi. AK Parti Grup Sözcüsü Yusuf Alper Ömeroğulları da sürece tepki gösterdi.

Mudanya Belediye Meclisi Ekim ayı 2. oturumunda 2027 yılı bütçesi görüşülürken, evrakların geç ulaştırılması tartışmaya neden oldu. Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Kaan Akbulut, bütçe dosyalarını 7 Ekim'de talep ettiğini belirterek konuyu gündeme taşıdı. Bunun üzerine Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mali Hizmetler Müdürü'ne dosyaların ne zaman gönderildiğini sordu. Müdür, belgelerin 9 Ekim Cuma günü gönderildiğini ifade etti. Akbulut ise dosyaların bu tarihte iletilmesi nedeniyle bütçe üzerinde yeterli çalışma yapılamadığını belirterek Cumhur İttifakı olarak oylamaya katılmayacaklarını açıkladı.

"Dosyaları 7 Ekim'de istedik, 9 Ekim'de geldi"

Bütçe görüşmelerinde söz alan Kaan Akbulut, komisyon üyelerinin bütçeyi ayrıntılı biçimde inceleyebilmesi için gerekli sürenin önemine dikkat çekti. Dosyaların 7 Ekim'de talep edilmesine rağmen 9 Ekim'de ulaştırıldığını belirten Akbulut, aradaki kısa sürede yeterli değerlendirme yapılamadığını dile getirdi.

Belediyenin gelecek yılki gelirlerini, giderlerini ve harcama önceliklerini belirleyecek bütçenin detaylı biçimde incelenmesi gerektiğini vurgulayan Akbulut'un açıklamaları, evrakların paylaşım sürecini meclisin gündemine taşıdı. Cumhur İttifakı'nın itirazında, yalnızca belgelerin teslim edilmesi değil, bu belgeler üzerinde sağlıklı çalışma yapmaya imkan sağlayacak sürenin tanınması da öne çıktı.

AK Parti'den hazırlık sürecine tepki

Mudanya AK Parti Grup Sözcüsü Yusuf Alper Ömeroğulları da bütçe evraklarının geç ulaştırılmasına tepki gösterdi. Bütçe kalemlerinin ayrıntılı biçimde değerlendirilmesinin önemine dikkat çeken Ömeroğulları, gerekli inceleme yapılmadan sağlıklı bir değerlendirmeye ulaşmanın mümkün olmadığını savundu.

Bütçenin belediyenin gelecek yıl yapacağı hizmetleri, yatırımları ve harcamaları doğrudan ilgilendirdiğini vurgulayan AK Parti Grubu, meclis üyelerinin karar vermeden önce gelir ve gider kalemlerini ayrıntılı şekilde inceleyebilmesi gerektiğini belirtti.

Evrakların geç ulaştırılması nedeniyle yeterli çalışma yapılamadığı yönündeki itirazlar, belediyenin bütçe hazırlık ve paylaşım sürecini tartışmaya açtı.

Başkan Dalgıç gecikmeyi kabul etti

Eleştiriler üzerine açıklama yapan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, evrakların paylaşımında yaşanan aksaklığı kabul ederek özür diledi. Bütçenin hazırlanması için belediye birimlerinin yoğun çalışma yürüttüğünü belirten Dalgıç, süreçte sistemsel sorunlar yaşandığını ifade etti.

Ancak Dalgıç, yaşanan sorunların evrakların geç ulaştırılmasını haklı göstermeyeceğini de dile getirdi.

Borçlanma ve personel giderleri de gündeme geldi

Toplantıda bütçe evraklarına yönelik itirazların yanı sıra belediyenin mali yapısı da ele alındı. Dalgıç, 2027 yılı bütçesinin daha gerçekçi gelir ve gider tahminleriyle hazırlandığını ve denk bütçe hedeflediklerini söyledi.

Personel giderlerinin azaltılması, belediye kaynaklarının daha verimli kullanılması ve bazı projelerin ertelenmesi gibi konular gündeme gelirken, kredi ve faiz yükü de münazara edildi. Geçmiş dönemlerdeki borçlanmalarla ilgili değerlendirmeler üzerine Dalgıç, 2006 yılından itibaren kredi ve borçlanma kayıtlarını bir sonraki toplantıda sunabileceğini belirtti.

Meclis oturumu ertelendi

Bütçe evraklarının geç ulaştırılması nedeniyle başlayan tartışmaların ardından meclis oturumuna ara verildi. Görüşmelerin devamının 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 10.00'da yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak: İHA
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