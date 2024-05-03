Bursa Ülkü Ocakları, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü Sergisi Düzenledi - Son Dakika
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Politika

Bursa Ülkü Ocakları, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü Sergisi Düzenledi

Bursa Ülkü Ocakları, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü Sergisi Düzenledi

Bursa Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, 3 Mayıs münasebetiyle kent merkezinde bir sergi düzenledi. Sergi, 3 Mayıs Türkçülük Bayramı'nın önemini vurgulayarak Türklük şuurunu canlı tutmayı amaçladı. Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Muhittin Saltık, serginin amacını anlatırken Türklük davasına can veren kahramanları bir kez daha anarak 3 Mayıs Türkçülük bayramını kutladı.

03.05.2024 17:00
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Bursa Ülkü Ocakları İl Başkanlığı 3 Mayıs münasebetiyle kent merkezinde sergi düzenledi. Milliyetçiler gününün önemini vurgulayan Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Muhittin Saltık, "3 Mayıs öze dönüş ve dirilişin adıdır" dedi.

Bursa Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen "3 Mayıs Milliyetçiler Günü" sergisi Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Meydanı'nda vatandaşların sunuma çıktı. "3 Mayıs'ı Anlamak" temasıyla gerçekleştiren sergi akşam saatlerine kadar vatandaşların ziyaretine açık tutuldu. Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Muhittin Saltık, "3 Mayıs Türkçülük Bayramını büyük bir coşku ve heyecanla kutladıklarını söyledi.

Türklük şuurunun tarih sahnesinde hep olduğunu kaydeden Saltık, "Geçmişten günümüze üzerime düşen borcu daim ettirmek durumundayız. Yapılan sergide vatandaşlarımızı hem bilinçlendirmek, hem de bu davada kahramanlarımızı unutturmamak istedik. Atilla, Oğuz Olmuştur... Yavuz Olmuştur, Fatih Olmuştur, Mustafa Kemal Olmuştur, Hüseyin Nihal Olmuştur... Alparslan Türkeş Olmuştur... Türklük davasına can veren yiğitleri, ömür adayan kahramanları bir kez daha rahmetle anıyor, "3 Mayıs Türkçülük" bayramını kutluyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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