Bursa\'ya iki yeni sağlık merkezi açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa'da kentsel gelişim ve büyümeyle birlikte ihtiyaçların da arttığını belirterek "Bizler de devletimizin destekleriyle mahalle mahalle ihtiyaçları tespit ederek taleplere cevap veriyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Sağlık Bakanlığı ve Bursa İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile hizmete alınan Doğanevler Sağlıklı Hayat Merkezi ve Osmangazi 700. Yıl Aile sağlığı Merkezi'nin açılış programına katıldı. Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Yavuz ve Refik Özen, İl Sağlık Müdürü Mustafa Çetin, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, Doğanevler Mahallesi Muhtarı Serkan Koçer ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri programda yer aldı.

Bursa'da kentsel gelişim ve büyümeyle doğru orantılı şekilde ihtiyaçların da arttığını ifade eden Başkan Vekili Şahin Biba, Büyükşehir Belediyesi'nin kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği halinde il genelinde mahalle bazlı taramalar yaparak ihtiyaç ve taleplere yanıt üretmeye çalıştığını belirtti. Hizmete açılan merkezler hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Vekili Biba, "Doğanevler ve çevresine sağlık alanında önemli hizmetler verecek olan merkezler sayesinde bölge sakinleri, mahallelerinde hizmet alabilecek. Bünyesinde hekim, fizyoterapist, klinik psikolog, psikolog, çocuk gelişim uzmanı ve hemşire gibi birçok alandan personel bulunduran Doğanevler Sağlıklı Hayat Merkezi, bölgedeki talebe büyük ölçüde cevap verecektir. Her iki merkezin de şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Sağlık hizmetlerinin insan hayatına verilen değerin en somut göstergesi olduğunu belirten Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa'nın yalnızca kendi vatandaşlarına değil, çevre illere de sağlık hizmeti sunan önemli bir merkez olduğunu ve açılışı yapılan tesislerin vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini güçlendireceğini ifade etti.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık alanındaki vizyonu doğrultusunda önemli yatırımların hayata geçirildiğini belirterek Doğanevler Sağlıklı Hayat Merkezi ile Osmangazi 700. Yıl Aile Sağlığı Merkezi'nin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde sağlık merkezi hizmete açıldı. - BURSA