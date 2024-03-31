Bursalı Tiyatrocu Karagöz Kostümüyle Oy Kullanmak İstedi

Politika

Kılıktan kılığa giren, yaptığı canlandırmalarla insanların dikkatini çekmeyi başaran Bursalı tiyatrocu Bahtiyar Keskin, bu seçim ise 'Karagöz' kostümüyle saf ve akıllı olmanın önemine dikkat çekmeye çalıştığını söyledi. Ancak, saflığa dikkat çekmek için giydiği 'Karagöz' kostümünün cebine kimliğini koymayınca uzun süre kimliğinin gelmesini bekledi. Kimliğine kavuştuktan sonra ise kostümle içeri alınmak istenmeyen Keskin, sonunda oyunu kullandı.

Bursa'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde farklı kostümlerle oy kullanmaya gelenler dikkat çekmeyi başardı. Kimi astronot, kimi kral tacı, kimi atıyla, kimi ise palabıyığıyla oy kullanmaya gelirken, Bursalı tiyatrocu Bahtiyar Keskin ise, 'Karagöz' kostümünü giyerek oy kullanmak istedi. Karagözün saflığı temsil ettiğini, kendisinin Hacivat'tan akıl alarak oy kullanmaya geldiğini söylese de, içeri girerken, kimliğinin olmadığı fark etmesi üzerine neye uğradığını şaşırdı. İlk önce telefon ederek kimliğinin gelmesini bekleyen Keskin, kimse getirmeyince kendisini gidip aldı. Kısa süre sonra okula tekrar gelen Keskin, bu sefer ise okuldaki seçim görevlilerinin engellemesiyle karşı karşıya kaldı. Daha sonra oy kullanmaya geçen keskin, kostümlerini çıkarıp kendisi olduğunu kanıtladıktan sonra oyunu kullandı.

Her seçimde farklı bir mesaj vermek istediğini belirten Keskin, "Karagöz saflık demek, Hacivat ise akıllı. Zamanıyla Hacivat, Karagöz'e sürekli yol gösterirmiş. Ne yapacağın Karagöz bilmezmiş. Bilse de şaşırıp yolda kalırmış. Bende Karagöz kostümüyle oy kullanarak belediye başkanlarının iş yapanlarına, yol gösterenlere, insanlara bir şeyler bırakanlara oy verelim istedik. Bende gelmeden Hacivat'tan akıl aldım. Saflığımı bıraktım. Hizmet verene oyumu kullandım" dedi. - BURSA