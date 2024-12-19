Bütçe Görüşmeleri Tamamlanıyor

Politika

Genel Kurulda, 9 Aralık'ta başlayan bütçe görüşmeleri, yarınki son gün görüşmelerinin ardından sona erecek. 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi Genel Kurulda oylanacak.

Bütçe görüşmelerinin ardından TBMM Genel Kurulu, çalışmalarını ara vermeden sürdürecek.

Genel Kurulda, 24 Aralık Salı günü devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Bu kanun teklifinin görüşmelerinin tamamlanması halinde Genel Kurulda gelecek hafta, 1 Ocak 2015 öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinin tahsilinden vazgeçilmesine ve aile hekimliğine ilişkin düzenlemeleri de içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne geçilecek.

Salı ve çarşamba günleri Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.