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Bütçe maratonunda oylama günü

TBMM Genel Kurulu'nda 11 Aralık'ta başlayan '2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

Bütçe maratonunda oylama günü
25.12.2023 - 13:21,
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TBMM Genel Kurulu'nda 11 Aralık'ta başlayan '2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor. Bütçenin tümü üzerine bugün oylama yapılarak, 15 gün süren görüşmeler tamamlanacak.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Açılışta konuşan Bozdağ, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ağır bir gribal enfeksiyon geçirdiğini ve tedavisinin devam ettiğini belirterek, bu nedenle bugünkü birleşimi kendisinin yöneteceğini söyledi. Bütçe görüşmelerinin 15'inci gününde olduklarını hatırlatan Bozdağ, "Bütçe ve kesin hesap görüşmeleri, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 20 Ekim 2023 ve 24 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Komisyonda 21 toplantı ve 70 oturumda yapılan görüşmeler, 217 saat 59 dakika sürmüştür. Bu toplantılarda 7 bin 834 sayfa tutanak tutulmuştur. Genel Kurul'da 11 Aralık 2023 tarihinde başlayan görüşmeler, bugün tamamlanacaktır. Bugüne kadar Genel Kurul'da 14 birleşim ve 71 oturum gerçekleştirilmiş, toplamda 180 saat 42 dakika çalışma yapılmış ve 6 bin 517 sayfa tutanak tutulmuştur" dedi.

'TERÖR HEDEFLERİNE ULAŞAMAYACAK'

Ardından terörle mücadeleye değinen Bozdağ, bölücü terör örgütüne karşı yapılan operasyonlarda şehit olan 12 askere Allah'tan rahmet dileyerek, "Terörü, bölücü terör örgütünü ve destekçilerini, teröristlerini bir kez daha yüce Meclis'in çatısı altında lanetliyorum. Bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti devlet ve millet olarak teröre karşı yekvücut şekilde, dün ve bugün olduğu gibi yarın da kararlı ve kesintisiz mücadelesini sürdürecektir. Terör, hedeflerine bugüne kadar ulaşamadığı gibi bundan sonra da ulaşamayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, bin yıldır süren sarsılmaz birliği ve kardeşliğine dönük bu hain saldırıları defetme kudretine her zaman kadirdir. Sadece terör örgütünü değil, onun teröristlerini değil, onları besleyen, yularlarını elinde tutan ülkeleri ve karanlık güçleri de tarihin çöplüğüne havale etmeyi bu büyük millet dün olduğu gibi bugün de başaracaktır. Bu vesileyle terörle etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren kahraman Silahlı Kuvvetleri'mizin mensuplarına, güvenlik güçlerimize ve bu alanda görev yapan her bir vatan evladına divan olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan saygılarımızı, selamlarımızı gönderiyoruz" diye konuştu.

Bozdağ'ın konuşmasının ardından gündeme geçildi. Bütçenin geneli üzerine konuşmalar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşması sonrası, bütçenin tümü üzerine oylamalar yapılacak ve 15 gün süren görüşmeler tamamlanacak.

Kaynak: DHA
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