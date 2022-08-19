Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici'den 6'lı masanın adayı hakkında şaşırtan yorum: Kılıçdaroğlu'nun hakkıdır - Son Dakika
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Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici'den 6'lı masanın adayı hakkında şaşırtan yorum: Kılıçdaroğlu'nun hakkıdır

19.08.2022 14:16

Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olacağını düşündüğünü belirterek, "Masa bugüne kadar dağılmamışsa bunda Kemal beyin çabası, gayreti büyüktür. Onun için ben Kemal beyin adaylığının da hakkı ve Millet İttifakı açısından da hakkaniyetli bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Eğer bir hak konuşulacaksa, bir hakkaniyetten bahsedilecekse orada adaylık Kemal beyin hakkıdır" ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e geldi. Bir otelde basın toplantısı düzenleyen Destici, atılı masanın son toplantısının ardından bazı durumların değişeceğini söyledi.

"6'LI MI DEVAM EDERLER, 3'LÜ MÜ DEVAM EDERLER HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ"

Masadaki parti genel başkanlarının farklı açıklamalarda bulunduklarını ifade eden Destici, "Son yemek daha yenmedi. Son yemek Ağustos'un 21'inde. Ben son yemekten sonra işlerin değişeceğini düşünüyorum. Yani artık altılı masa altılı mı devam eder, üçlü mü devam eder, beşli mi devam eder son yemekten sonra bunu hep birlikte görürüz diye düşünüyorum. Daha doğrusu masa yedili de hep altılı diye gizlendi, örtüldü. Kesin, masa yedili. Bir kere bunu bilmek lazım. Ama işte artık masa yedili mi devam eder, beşli mi devam eder, dörtlü mü devam eder bunu o son yemekten sonra daha net görürüz diye düşünüyorum. Bunu neye göre söylüyorum? Her gün o masadaki partilerin genel başkanlarının farklı farklı açıklamalarını dinliyoruz. Yoruma açık, izaha muhtaç açıklamalarını dinliyoruz" dedi.

"ADAYLIK KILIÇDAROĞLU'NUN HAKKIDIR"

Gazetecilerin Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı yönündeki sorusuna, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını vererek cevap veren Destici, "Cumhurbaşkanı adaylığı meselesine gelince ben Kemal beyin kesin aday olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kesinlikle sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ben bundan bir geri adım atmayacağını düşünüyorum. Kemal beyin hakkı mıdır? Sonuna kadar da hakkı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem o masanın ya da o yedili ittifakın en büyük partisinin genel başkanıdır. Hem o ittifakın oluşması için, hem masa için çok büyük gayret göstermiş, özveriyse özveride bulunmuş, hatta kimsenin gösteremeyeceği özveriyi göstermiş bir anlayışla bugüne kadar bu masayı taşımıştır. Yani masa bugüne kadar dağılmamışsa bunda da yine Kemal beyin çabası, gayreti büyüktür. Onun için ben Kemal beyin adaylığının da hakkı ve Millet İttifakı açısından da hakkaniyetli bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Eğer bir hak konuşulacaksa, bir hakkaniyetten bahsedilecekse orada adaylık Kemal beyin hakkıdır." dedi.

"CHP'NİN GERİ ADIM ATMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını masanın içindeki bazı siyasi partilerin ve genel başkanların kabul etmediğini bildiklerini söyleyen Destici, "Farklı aday arayışları olduğunu düşünüyoruz. CHP'yi ve Kemal beyi farklı bir adaya ikna etme konusunda çabaları olduğunu da görüyoruz. Ama ben, bütün bu çabalara rağmen sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olduğunu ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığından geri adım atmayacağını bugünün şartlarında geri adım atmayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
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BBP Lideri Destici: 'Kemal Bey'in kesin aday olduğunu düşünüyorum' BBP Lideri Destici: 'Kemal Bey'in kesin aday olduğunu düşünüyorum' Destici: Adaylık Kemal beyin hakkıdır Destici: Adaylık Kemal beyin hakkıdır
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici'den 6'lı masanın adayı hakkında şaşırtan yorum: Kılıçdaroğlu'nun hakkıdır - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici'den 6'lı masanın adayı hakkında şaşırtan yorum: Kılıçdaroğlu'nun hakkıdır - Son Dakika
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