Özbekistan'da iş birliği görüşmeleri yapıldı

07.05.2026 12:27
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici liderliğindeki heyet, Özbekistan'da resmi programlar ve kültürel ziyaretlerde bulunarak, iki ülke arasındaki iş birliği ve dostluk bağlarını güçlendirmek için çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici liderliğindeki heyet, Özbekistan'da bir dizi resmi program ve kültürel ziyaret gerçekleştirdi. Heyette yer alan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, uluslararası temasların yerel yönetimler ve ülkeler arası ilişkilerdeki önemine dikkat çekti.

BBP heyetinin Özbekistan programı kapsamında; Özbekistan Liberal Demokrat Partisi, Özbekistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Kanadı Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Komisyonu ile Ali Meclis Senatosu Uluslararası İlişkiler, Dış Ekonomik İlişkiler, Dış Yatırım ve Turizm Komitesi ziyaret edildi. Heyet ayrıca Taşkent'te bulunan ve bölgenin tarihi dönemlerine ışık tutan İslam Medeniyetleri Müzesi'ni de inceledi.

" İş birliğini güçlendirecek görüşmeler yaptık"

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, iki ülke arasındaki dostluk bağlarını güçlendirecek adımlar atıldığını ifade ederek "Özbekistan'da gerçekleştirdiğimiz temaslar kapsamında iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirecek görüşmeler yaptık. Çeşitli kurumlarla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduk. Özellikle Ali Meclis bünyesindeki komisyonlarla yapılan görüşmeler, bölgesel iş birliği ve ekonomik ilişkiler açısından verimli geçti" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

