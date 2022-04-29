Büyük Birlik Partisi şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu - Son Dakika
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Büyük Birlik Partisi şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

29.04.2022 15:12
Büyük Birlik Partisi şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Büyük Birlik Partisi Bursa İl Başkanlığı şehit yakınları ve gaziler ile iftar programında buluştu.

Büyük Birlik Partisi Bursa İl Başkanlığı şehit yakınları ve gaziler ile iftar programında buluştu. Düzenlenen programa Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı da Ekrem Alfatlı katıldı.

Büyük Birlik Partisi İl Başkanlığı tarafından Ördekli Kültür Merkezinde düzenlenen iftar programında partililer şehit aileleri ve gazilerle buluştu. Programa BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, BBP İl Başkanı Av. Haldun Filizli, Alperen Ocakları Başkanı Abdullah Yüceler, Türkiye Harp Malulleri Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Metin Şenol, 15 Temmuz Demokrasi ve Aile Yardımlaşma Derneği Başkanı Munise Acar ve çok sayıda partili, şehit yakını ve gaziler katıldı.

Programa katılanlara teşekkür eden BBP İl Başkanı Haldun Filizli, "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin, bilakis onlar diridirler lakin siz anlayamazsınız. Din uğruna, bayrak uğruna, vatan uğruna, canlarını vermekten bir adım geri gitmeyen aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Genel Başkanını da bu uğurda şehit veren bir hareketin mensupları olarak biz de kendimizi bu ailenin bir parçası hissediyoruz" dedi.

Türkiye Harp Malulleri Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Metin Şenol, " Düzenlenen program için İl Başkanımız Haldun Filizli'ye, Genel Başkan Yardımcımız Ekrem Alfatlı'ya şahsım ve dernek üyelerimiz adına teşekkür ederim. Çok sıcak ve samimi bir şekilde bizleri ağırlayan Büyük Birlik Partili arkadaşlara misafirperverlikleri için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu vesileyle yaklaşan Ramazan Bayramınızı kutluyorum" dedi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı," BBP Bursa İl Başkanlığı olarak İftarımızı ve soframızı Vatanımızın varlığı ve birliği için Şehitlik gibi yüce makama ulaşan şehitlerimizin aile ve yakınları ile g/azilik şerefine nail olmuş gazilerimiz ile paylaştık .Ramazan ayının en anlamlı ve lezzetli gecesini ve iftarını yaşadık. Başta Türkiye Harp Malulleri Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Başkanı Metin Şenol ve 15 Temmuz Demokrasi ve Aile Yardımlaşma Derneği Başkanı Munise Acar hanımefendiye, yönetim kurulu ve tüm katılımcılara şükranlarımı arz ediyorum .Rabbim onları korusun ve kollasın inşallah" dedi.

Program Türkiye Harp Malulleri Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Metin Şenol'un BBP İl yönetimi adına İl Başkanı Haldun Filizli'ye plaket takdimiyle sona erdi. - BURSA

Büyük Birlik Partisi şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu
Büyük Birlik Partisi şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu
Büyük Birlik Partisi şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu
Büyük Birlik Partisi şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

YORUMLAR
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Büyük Birlik Partisi, Bursa, İftar, Şehit, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Büyük Birlik Partisi şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu - Son Dakika


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