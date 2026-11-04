Büyükçekmece Belediye Meclisi, festivalin 3 uluslararası ödülü için tören düzenledi - Son Dakika
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Büyükçekmece Belediye Meclisi, festivalin 3 uluslararası ödülü için tören düzenledi

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Büyükçekmece Belediye Meclisi, festivalin 3 uluslararası ödülü için tören düzenledi
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Büyükçekmece Belediye Meclisi, Kasım ayı ikinci toplantısını Meclis Başkan Vekili Fatih Çınar başkanlığında yaptı. Toplantı öncesinde Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'ne verilen 3 ödül için tören düzenlendi, gündem maddeleri karara bağlandı.

Büyükçekmece Belediye Meclisi, Kasım ayı ikinci toplantısını Meclis Başkan Vekili Fatih Çınar başkanlığında gerçekleştirdi.

Büyükçekmece Belediye Meclisi, Kasım ayı ikinci toplantısı yapıldı. Meclis Başkan Vekili Fatih Çınar başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısı öncesinde, Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin layık görüldüğü üç uluslararası ödül dolayısıyla bir tören düzenlendi. Ardından gerçekleştirilen meclis oturumunda, bir önceki toplantıda komisyonlara havale edilen gündem maddeleri müzakere edilerek komisyon raporları doğrultusunda karara bağlandı.

Festivale üç uluslararası ödül

Dünyanın dört bir yanından farklı kültürleri ve gelenekleri 27 yıldır aynı sahnede buluşturan Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, kazandığı ödüllerle uluslararası başarısını taçlandırdı. Festival; "En İyi Türkiye CIOFF Festivali", "Beş Yıldız Onur Festivali" ve "Dünyanın En İyi Festivali" ödüllerine layık görüldü. Ödüller, meclis toplantısı öncesinde düzenlenen törende Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, Yeni Parti Grup Başkan Vekili Tarık Erdoğan ve AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Yazıcı'ya takdim edildi.

Gündem maddeleri karara bağlandı

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin Kasım ayı ikinci oturumunda, önceki toplantıda ilgili komisyonlara havale edilen gündem maddeleri görüşüldü. Komisyonların hazırladığı raporlar meclis üyelerinin değerlendirmesine sunulurken, maddeler yapılan görüşmelerin ardından karara bağlandı.

Kaynak: İHA
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