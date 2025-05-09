Büyükçekmece Belediye Meclisi\'nde iki karara imza atıldı

Büyükçekmece Belediyesi'nin mayıs ayı ikinci toplantısı, Belediye Başkanı Hasan Akgün başkanlığında gerçekleşti. Bir önceki meclis oturumunda komisyonlara havale edilen gündem maddeleri komisyon raporları doğrultusunda karara bağlanırken, Belediye Meclisi doğal yaşamın korunması ve depreme hazırlık gibi hayati konularda iki önemli karara imza attı.

Önceki gün bazı basın-yayın organlarında "Büyükçekmece Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu" şeklinde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Başkan Akgün, "'Büyükçekmece Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu diye yandaş medya eski, burada bir inşaat ile ilgili bir yapımcı ile ilgili yapılan polis ile belediye personeli ardasındaki olayı biliyorsunuz. Buradan adliyeye götürmek, adliyeden buraya getirmek onları çeken televizyon hemen aynı konuyu sanki dün yapılıyormuş gibi kamuoyuna sundu. Bizim hiç kimseden korkumuz yok. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Başsavcılığındaki bir savcı, Büyükçekmece Belediyesi tarafından 2015 ile 2025 tarihleri arasında verilmiş ruhsat ve iskanların listesini, verilen kurum, kuruluş, kişi ve onun dökümü. Dosya değil. Yanlış anlaşılıyor. Verilen inşaat ruhsatlarının dosyaları değil. Sayısı. 2015'ten 2025'e kadar kaç tane verilmiş kimler almış? Onları çağıracaklar, sorgulayacaklar. Halbuki savcılık, bizden istemiş olduğu bilgileri Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın datasında bir sistem var. "Büyükçekmece Belediyesi'nin 2015-2025 yılları arasında vermiş olduğu ruhsat, iskanları dök" deyince döküyor. Gündem oluşturmak için bir yazı yazacaklar. Onu da servis yapacaklar. Onlar da kullanacak. Hukuk, adalet devletin temelidir. Buna inancımız tamdır."

"Kimse umutsuz olmasın"

Türkoba Mahallesi sakinlerinin uzun zamandır çözülmesini beklediği imar planları için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan görüş istendiğini ve bakanlığın bölgenin tamamını "tarım alanı" olarak ilan ettiğini açıklayan Başkan Akgün şöyle konuştu:

"Bu akıl, akıl değildir. Geldin, baktın mı kardeşim? Türkoba, çayırlar hepsi tek yer. Kaç on bin kişi yaşıyor. Okulları var, sağlık ocakları var, camileri var, muhtarlığı var. Burası mahalle. Hem de 100 yıl önce kurulmuş Türkoba. Davamız bu. Bunu da elimize alıp, bakanlığın kapısına gideceğiz. Kimse umutsuz olmasın. Tarım ile ilgili belki bir yanlışlık yapmışlardır. İlgili bakanlıkların kapısını çalacağız. Siyasi, idari, hukuki yollar önümüzde var."

"Türkoba'nın haklarını savunacağız"

İmar Komisyonu Başkanı Tarık Erdoğan, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Yazıcı ile konuyu paylaştıklarını ve Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin bu konunun takipçisi olacağını ifade ederek, "Tarım Bakanlığı'nın verdiği kamu yararı ve tarım dışı görüşü ile 2016 yılında burada istihdam sağlayan fabrikaların ve iş yerlerinin olduğu bölgenin 1/1000'lik planı onaylanmıştır. Hala yürürlüktedir. Meri plan devam etmektedir. Sayın Başkanımızın başkanlığında ve şehir plancı arkadaşlardan oluşan bir heyetle İl Tarım Müdürlüğü'ne gidip, sizler sunum yaptınız. Uydu fotoğrafları, burada kaç kişinin yaşayacağı, şu an yaşayan vatandaşlar, şu an olan binalar hepsi gösterildi kendilerine ve bildiğim kadarıyla o zamanki görüşleri olumluydu. Onun üzerine biz resmi yazıyla kendilerinden görüş istedik. Görüş yazısında bizim sunum yaptığımız İl Tarım Müdürü değil de ona vekalet eden bir arkadaşın imzaladığı bir yazı gönderildi bize. Tarım Bakanlığı kendi kendine terse düşmüş oluyor. Çünkü kamu yararı var diye verdiği tarım dışı alana çıkarttığı bölgeler dahil hepsini tarım alanına almış. Türkoba Mahallemizde Tepekent'teki villa alanı dışındaki bütün bölge tarım alanına alınmış. Büyük ihtimalle burayı Tarım İl Müdürlüğünde vekaleten o gün görev yapan beyefendi sehven yazıp, bize gönderdi. Takipçisi olacağız. Türkoba'nın haklarını savunacağız. Bir yanlışlık, bir hata var. Takip ediyoruz. Türkoba'daki vatandaşlarımız, plan ile ilgili açıklama bekledikleri için bunu şimdi gündeme getirdik" ifadelerini kullandı.

Su toplama havzasına yapılacak yapıların çatılarına leylek yuvası şartı

Yapılan açıklamanın ardından gündemdeki maddeler komisyon görüşleri doğrultusunda karara bağlandı. Belediye meclisi iki örnek karara imza attı. Büyükçekmece Belediye Meclisi, göçmen kuşların geçiş ve konaklama yolu üzerinde kalan Büyükçekmece'de, doğal yaşamın önemli bir parçası olan leyleklerin korunması ve gelecek kuşaklar tarafından da korunabilmesi amacıyla, su toplama havzası ve çevresinde inşa edilecek villa kentlerdeki her villaya ve 4 kat ve altı binaların çatısına leylek yuvası yapımın zorunlu hale getirilmesi teklifini oybirliğiyle kabul etti.

Yeni yapılacak site ve binalara deprem konteyneri zorunluluğu

Belediye meclisinin gündemine gelen bir diğer önemli madde de, deprem hazırlıkları göz önünde bulundurularak sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ilçede yeni yapılara "deprem konteyneri" konulmasının zorunlu hale getirilmesi teklifi de oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Akgün, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında gerçekleşen İstanbul Dönüşüm Toplantısı'nda alınan kararları da meclis üyeleri ile paylaştı. - İSTANBUL