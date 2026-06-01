Büyükçekmece'de Kentsel Dönüşüm Sorgulandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyükçekmece'de Kentsel Dönüşüm Sorgulandı

01.06.2026 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belediye Meclisinde, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm gecikmeleri ve adımlar tartışıldı.

Büyükçekmece Belediye Meclisinde kentsel dönüşüm çalışmalarında hangi adımların atıldığına ilişkin soru önergesi verildi.

Büyükçekmece Belediye Meclisinin mayıs ayı birinci toplantısı, Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi başkanlığında yapıldı.

Toplantıda söz alarak soru önergesi veren AK Parti'li Meclis Üyesi Hasan Karataş, Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların uzun süredir güvenli, planlı ve sürdürülebilir kentsel dönüşüm sürecini beklediklerini söyledi.

Özellikle eski yapı stokunun yoğun olduğu bölgelerde vatandaşların can güvenliği açısından ciddi endişe taşıdıklarına dikkati çeken Karataş, yıllardır aynı sorunların konuşulmasına rağmen somut adımların atılmamasının mahalle sakinlerinde büyük hayal kırıklığına neden olduğunu ifade etti.

Seçim dönemlerinde sıkça dile getirilen kentsel dönüşüm vaatlerinin sahada karşılığının görülmemesinin, vatandaşların belediyeye güvenini zedelediğine dikkati çeken Karataş, şu soruları yöneltti:

"Mimar Sinan Mahallesi'nde riskli yapı envanteri çıkarılmış mıdır, çıkarıldıysa kaç bina riskli yapı statüsündedir? Mahalle genelinde planlanan herhangi bir kentsel dönüşüm projesi bulunmakta mıdır, bulunuyorsa hangi aşamadadır? Mimar Sinan Mahallesi için bugüne kadar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülen herhangi bir çalışma olmuş mudur? Vatandaşlarımızın uzun süredir beklediği dönüşüm sürecinin başlamasıyla ilgili gecikmenin sebebi nedir? Özellikle deprem riski taşıyan eski yapıların yoğun bulunduğu bölgelerde belediyenin acil eylem planı var mıdır? 'Yarısı Bizden' kampanyası ve benzeri devlet destekli dönüşüm modelleri konusunda vatandaşlarımıza yönelik herhangi bir bilgilendirme veya yönlendirme çalışması yapılmış mıdır? Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımızın güvenli konutlara kavuşabilmesi adına, belediyemizin 2026 yılı içerisinde somut olarak atacağı adımlar nelerdir?"

Karataş, deprem gerçeğinin siyaset üstü mesele olduğunun unutulmaması gerektiğini, vatandaşların artık açıklama değil somut icraatlar beklediklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından soru önergesi, oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA

Büyükçekmece, Mimar Sinan, Politika, Belediye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Büyükçekmece'de Kentsel Dönüşüm Sorgulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar
Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı
Çorlu’da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi Çorlu'da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi
İstanbul’da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti İstanbul'da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti
Ankara’da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin’in katil zanlısı öz yeğeni çıktı Ankara'da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin'in katil zanlısı öz yeğeni çıktı
Gürsel Tekin, CHP’deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir Gürsel Tekin, CHP'deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir?

17:44
Galatasaray’dan Abdülkerim için karar İmzalar atılıyor
Galatasaray'dan Abdülkerim için karar! İmzalar atılıyor
17:10
CHP Grup Toplantısı’nı Özgür Özel yapabilir mi Meclis Başkanı Kurtulmuş’tan açıklama
CHP Grup Toplantısı'nı Özgür Özel yapabilir mi? Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama
16:50
Tahran’ın kararı piyasaları vurdu Altın çakıldı, petrol fırladı
Tahran'ın kararı piyasaları vurdu! Altın çakıldı, petrol fırladı
16:41
Akçakoca Belediyesi AK Parti’ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
16:38
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur’un sır ölümü Genç kadının büyük bir derdi varmış
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur'un sır ölümü! Genç kadının büyük bir derdi varmış
16:30
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 17:46:44. #7.12#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de Kentsel Dönüşüm Sorgulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.