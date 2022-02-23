Büyükçekmece'nin 13'üncü kardeşi Macaristan'dan - Son Dakika
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Büyükçekmece'nin 13'üncü kardeşi Macaristan'dan

23.02.2022 09:54
Büyükçekmece'nin 13'üncü kardeşi Macaristan'dan

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Macaristan'ın buda-Béksmegyer Belediye Başkanı Dr. Lszl Kiss ile kardeş şehir protokolü imzaladı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Macaristan'ın buda-Béksmegyer Belediye Başkanı Dr. Lszl Kiss ile kardeş şehir protokolü imzaladı.

Bugüne kadar dünyanın farklı ülkelerinden 12 şehir ile kardeş şehir protokolü imzalayan Büyükçekmece Belediyesi, Macaristan Budapeşte'nin buda - Béksmegyer Belediyesi ile her alanda ortak projelere imza atacak. Büyükçekmece Belediyesi, yerel yönetimler arasındaki işbirliğini artırmak, sürdürülebilir kalkınmaya yönelik bilgi ve deneyim alış verişinde bulunmak, kültürel mirasın korunmasına yönelik faaliyetler yürütmek ve iki ülke arasındaki değişim programlarının geliştirmek amacıyla Macaristan'ın buda - Béksmegyer Belediyesi/Budapeşte ile kardeş şehir protokolü imzaladı.

"Gençler ve STK'lar karşılıklı olarak ortak projeler yürütmelidir"

Online olarak gerçekleşen protokol töreninde konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Macaristan ile Türkiye'nin tarihten gelen kültürel zenginliklere sahip ülkeler olduğunu hatırlatarak; "Dünya'da ve AB'de daha önce hayata geçirilen projelerden de istifade ederek projeler üretmek her iki şehrin ortak hedefi olmalıdır. Derin kültür birikimine sahip iki ülkenin buda ve Büyükçekmece şehirlerinin gençleri kültür, sanat ve eğitim alanında olarak çalışmalar yapmalıdır. Kardeş şehir ilişkileri içinde sivil toplum kuruluşlarının önemine inanıyoruz. Bu anlamda da her iki kentin sanat kulüpleri, spor kulüpleri, okullarının da kardeşlik ilişkileri kurmasını önemsiyoruz. Bu işbirliğinin içinde bulunduğumuz pandemi döneminde bizlere güç vereceğini ve karşı karşıya olduğumuz zorlukları beraber aşmaya yardımcı olacağına inanıyoruz" ifadesini kullandı.

"Duygular arasındaki bağların geliştirilmesini önemsiyoruz"

buda - Béksmegyer Belediye Başkanı Dr. Lszl Kiss, Macaristan ve Türk halkları arasında geçmişten gelen sıcak bir ilişki olduğunu belirterek şunları söyledi; "Macaristan'dan Türkiye'ye giden yurttaşlarımız Türk insanının sıcaklığını ve misavirperverliğini hisseder. Bizler tecrübelerimiz ve birikimlerimiz ışığında ortak projelere imza atacağız. Ortak hedefler, ortak projeler üretirken sadece işbirliğimizi geliştirmeyeceğiz. Çok daha önem verdiğimiz ruhların ve duyguların arasındaki bağların geliştirilmesidir. Kısa zamanda da fiziki anlamda bir araya gelip bir an önce ortak projeleri hayata geçirmek için de sabırsızlanıyoruz."

Yapılan konuşmaların ardından Büyükçekmece ve buda şehirlerinin tanıtım videoları izlendi ve ardından da kardeş şehir protokolü imzalandı. - İSTANBUL

Büyükçekmece'nin 13'üncü kardeşi Macaristan'dan
Büyükçekmece'nin 13'üncü kardeşi Macaristan'dan
Büyükçekmece'nin 13'üncü kardeşi Macaristan'dan

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Büyükçekmece'nin 13'üncü kardeşi Macaristan'dan - Son Dakika


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