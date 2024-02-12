Ocak Partisi ve Osmanlı Ocakları, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen\'i eleştirdi

Politika

Ocak Partisi ve Osmanlı Ocakları Eskişehir İl Başkan'ı Sezgin Kocabay, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in her fırsatta Osmanlı'ya ve İslam'ın değerlerine saldırdığını belirterek, "Bu kinin kaynağı nedir? Kendisinin Osmanlıyla ve İslam'la alıp veremediği nedir? Üretemediği yönetmediği bir belediyeyi elinde tutmak için son çırpınışlarını sergilerken halkın değer yargılarına saldırarak neyi amaçlamaktadır?" diye sordu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in seçim çalışması sırasında Osmanlı Devleti, Osmanlı padişahları ve şehzadeleri hakkında söylediği sözlere tepkiler sürüyor. Ocak Partisi ve Osmanlı Ocakları Eskişehir İl Yönetim Kurumu üyelerinin de katıldığı basın açıklamasında konuşan Başkan Kocabay, Osmanlı'nın, 1000 yıllık tarihi boyunca dünyaya adaletle hüküm sürdüğünü,, Müslüman, gayrimüslim ayrımı yapmadan, dini inanç, etnik köken ayrımı gözetmeksizin dünya İmparatorluğunu kurarak insanlığa umut olup sevgi barış hoşgörü ve ortak yaşamı devletin teminatıyla büyük halk kitlelerini sunduğunu anlattı. Osmanlı medeniyetini anlamayanın ya Osmanlı'ya, ya da İslam'a düşman olduğunu belirten Sezgin Kocabay, "Osmanlı'nın en şerefli medeniyet şehirlerinden olan Eskişehir'de 25 yıldır yandaş saltanatı üzerinde halkın emeğini alın terini sömürerek hiçbir hizmet üretmemiş Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in bu talihsiz açıklamasını şiddetle kınıyoruz. Büyükerşen her fırsatta Osmanlı'ya ve İslam'ın değerlerine saldırmaktadır. Bu kinin kaynağı nedir? Kendisinin Osmanlıyla ve İslam'la alıp veremediği nedir? Üretemediği yönetmediği bir belediyeyi elinde tutmak için son çırpınışlarını sergilerken halkın değer yargılarına saldırarak neyi amaçlamaktadır? Kendisinin derhal basın ve kamuoyu önünde özür dilemesini istiyoruz? Vatanın her karış toprağını kanlarıyla sulayan başta aziz şehitlerimiz olmak üzere cumhuriyetimizin kurucu meclisine ve kurtuluş iradesine karşı yapılan bu saygısızlığı kabul etmek mümkün değildir. 25 yılda yönettiği büyük şehri yaşanamaz hale getiren kendisidir. Küçücük bir şehirde saraylar inşa eden kendisidir. Belediyeyi aile şirketine çeviren kendisidir. Binlerce şaibeli iş eylem ve ihalenin sorumlusu kendisidir. 25 yılda 24 daire yaparak deprem bölgesi olan Eskişehir'de vatandaşın canını hiçe sayan kendisidir. Bugün kendisinden hesap sorma günüdür. Bunların hesabını vermesi gereken kişi köşeye sıkışmıştır. Dikkatleri başka yönlere çekme gayretleri beyhudedir. 31 Mart günü kendisi, adı bir daha anılmamak üzere sandığa gömülecektir. Kendisi bunun paniğini yaşamaktadır. 'Hepimiz Osmanlıyız! Hepimiz Müslümanız! Hepimiz Türk'üz! Yaşasın Yüce Müslüman Türk milleti'" diye belirtti. - ESKİŞEHİR