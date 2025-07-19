Büyükgümüş: 2028'de Yeni Bir Dönem Başlayacak - Son Dakika
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Politika

Büyükgümüş: 2028'de Yeni Bir Dönem Başlayacak

Büyükgümüş: 2028\'de Yeni Bir Dönem Başlayacak
19.07.2025 20:57
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "İnşallah 2028 yılına geldiğimizde Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam diyerek, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı bir kez daha cumhurbaşkanı seçerek bu millete hizmet edeceğimiz yepyeni ve güçlü bir dönemin başlangıcını oluşturacağız." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "İnşallah 2028 yılına geldiğimizde Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam diyerek, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı bir kez daha cumhurbaşkanı seçerek bu millete hizmet edeceğimiz yepyeni ve güçlü bir dönemin başlangıcını oluşturacağız." dedi.

Partisinin Uşak İl Başkanlığı binasının açılışında konuşan Büyükgümüş, yeni binanın kente hayırlı olmasını diledi.

Dünyanın ve Türkiye'nin önemli süreçlerden geçtiğini kaydeden Büyükgümüş, "Karanlığın en yoğunlaştığı anlar, bizlerin aydınlığa en çok yaklaştığı zamanlardır. Bizim teşkilatlarımız bir ve beraber halde, güçlü, kararlı şekilde ve en önemlisi birbirine muhabbetle bakarak, samimiyetten güç alarak çalıştığı müddetçe inşallah adım adım önce büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz, ardından da bu büyük ve güçlü Türkiye'mizle, aldığımız bu güçle daha adil bir dünyayı hep birlikte inşa edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti'nin iktidara geldiği günden bu yana birçok eser ve hizmeti hayata geçirdiğini belirten Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"En son geçen hafta 15 Temmuz'un yıl dönümünü idrak ettik. Bu karanlık odaklar, milletle devlet arasına mesafe koymaya ve milletimizin değerlerinden ilham alan siyaseti durdurmaya çalışanlar, ne zaman Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına dikilmişse, teşkilatlarımız liderinin etrafında çelikten irade oluşturmuştur. İnşallah bu ruh ve heyecanı sizlerle tazeleyerek, güçlendirerek büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğimiz yepyeni bir dönemin kapılarını hep birlikte aralayacağız. İnşallah 2028 yılına geldiğimizde Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam diyerek, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı bir kez daha cumhurbaşkanı seçerek bu millete hizmet edeceğimiz yepyeni ve güçlü bir dönemin başlangıcını oluşturacağız."

Büyükgümüş, 2028 yılında yapılacak seçimlerde alınacak güçlü neticeyle 2053'ün kapılarının sonuna kadar açılacağını vurgulayarak, bu doğrultuda çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar da il başkanlığı binasının kapılarının herkese açık olduğunun altını çizerek vatandaşa daha iyi hizmet sunacakları bir binaya geçtiklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından binanın açılış kurdelesi kesildi.

Daha sonra Büyükgümüş, AK Partiye üye olan gençlere rozetlerini taktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Büyükgümüş: 2028'de Yeni Bir Dönem Başlayacak - Son Dakika

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