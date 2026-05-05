Büyükgümüş: Türkiye Geleceği İçin Çalışmalarımıza Devam Edeceğiz

05.05.2026 21:05
Büyükgümüş, dünyadaki krizler döneminde Türkiye'nin umut vadeden bir siyasi irade olduğunu vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Dünyanın içinden geçtiği dönemde yeni bir eşiğin arifesinde olduğumuz şu günlerde insanlık namına, adalet namına, hak namına en önemli sözü olan milletlerden biriyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği sadece bir siyasi irade değil, aziz milletimizin geçmişiyle geleneğiyle, medeniyet birikimiyle tüm dünya mazlumlarına umut olacak bir siyaseti temsil ediyoruz." dedi.

Büyükgümüş, Uludağ'daki bir otelde düzenlenen AK Parti Doğu Marmara Bölge Strateji Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bölge strateji toplantılarını büyük bir heyecanla düzenlemeye devam ettiklerini, haziran ortasına kadar bu toplantıları tamamlayacaklarını anlattı.

Dünyanın önemli bir kırılmanın arifesinde olduğunu belirten Büyükgümüş, bugün meydana gelen olayların dünyanın farklı coğrafyalarındaki gelişmelerin birbirinden ayrı hadiseler gibi gözükse de aslında sistematik bir krize, probleme ve dünyada güç ilişkilerinin yeniden tanımlandığı bir döneme işaret ettiğini kaydetti.

Ahmet Büyükgümüş, kamp programında bu konularla ilgili değerlendirmeler yapıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Dünyanın içinden geçtiği dönemde yeni bir eşiğin arifesinde olduğumuz şu günlerde insanlık namına, adalet namına, hak namına en önemli sözü olan milletlerden biriyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği sadece bir siyasi irade değil, aziz milletimizin geçmişiyle geleneğiyle, medeniyet birikimiyle tüm dünya mazlumlarına umut olacak bir siyaseti temsil ediyoruz. Öyle inanıyoruz ki bu teşkilatın neresinde görev alıyorsak, mahalledeysek mahallede, köy temsilciliğindeyse orada, gençlik kollarında, kadın kollarında, ana kademede, belediye meclislerinde, kabinede, milletvekilliklerinde her neredeysek geçmişiyle bugünüyle ve tüm bu birikimle dünyaya söyleyeceğimiz sözle davamızı, mücadelemizi ve liderimizi temsil ediyoruz. Bu inançla, bu gayretle inşallah çalışmalarımıza bakarsak yaptığımız tüm faaliyetlerin daha da bereketlendiğini, daha da bizim sözümüzü tesirli kılan bir istikamette ilerlediğini her birimiz defalarca tecrübe etmişizdir. İnşallah tecrübe etmeye de devam edeceğiz."

"Milletimizin geleceği için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Siyaseti bir ideal, mücadele ve dava bildikleri değerleri yeryüzünde hakim kılmak için gerçekleştirdiklerine işaret eden Büyükgümüş, "Elhamdülillah bugün geldiğimiz noktada o gün uzak denilen hedeflere ulaşmışsak Allah'ın izniyle bugün yapacağımız çalışmalarla, edeceğimiz dualarla, varlığımızla tüm faaliyetlerimizle, sadece sözle değil, halimizle duruşumuzla gerçekleştireceğimiz dualarla inşallah Rabb'im bu nesle Mescid-i Aksa'nın da özgür olduğu günleri gösterecektir." ifadesini kullandı.

Büyükgümüş, dünyanın içinden geçtiği bu süreçte bölgede yaşanan gelişmeleri takip ettiklerini vurgulayarak, "Bu gelişmeler yaşanırken asla ve asla kimsenin Türkiye üzerinden bir sosyal ameliyata girmesine müsaade etmeyeceğiz. Vakarlı duracağız, dikkatli duracağız ve Türkiye olarak insanlığın geleceği için, milletimizin geleceği için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Dünyadaki gelişmelerin yanı sıra Türkiye'deki siyasi gelişmeleri de takip ettiklerini anlatan Büyükgümüş, şu görüşleri paylaştı:

"İşte İstanbul merkezli yürütülen yolsuzluk soruşturmalarının safahatını hep birlikte takip ediyoruz. Üzülerek burada, Bursa'ya da bu gelişmelerin sirayet ettiğini basından yine takip ediyoruz. Nasıl belediye başkanının seçilmesi millet iradesiyse, demokrasiyse aynı şekilde bu içerisine düşülen durum karşısında gerekli tahkikatın, araştırmaların sağlıklı yapılabilmesi için de burada bir başkan vekiliyle yola devam edilmesi de aynı şekilde demokrasinin, hukukun, millet iradesinin bir gereğidir. Değerli Büyükşehir Başkan Vekilimiz Şahin Biba görevi devralarak çalışmalarına tüm Bursa'yı kuşatacak bir enerjiyle, vizyonla ve AK Parti'mizin gönül belediyeciliğinin uygulamalarını tüm Bursalı kardeşlerimize ulaştırmanın telaşıyla yola çıkmış durumda."

AK Parti'li Büyükgümüş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün geldiğimiz tabloda bakıyorsunuz bu davalarla ilgili şikayet edenler Cumhuriyet Halk Partili. Yani 'burada yolsuzluk var' diyenler, İstanbul'da ve diğer yerlerde, Cumhuriyet Halk Partililer. Bilgileri, belgeleri, ilgili makamlara ulaştırıp 'bende birtakım kanıtlar var' diyenler Cumhuriyet Halk Partililer. 'Ben bu yolsuzluk sürecinin parçası oldum, itirafçı olmak istiyorum' diyenler yine Cumhuriyet Halk Partililer. Bakıyorsunuz itham altında olanlar yine Cumhuriyet Halk Partililer. Yani şikayet edenler CHP'li, şikayet edilenler CHP'li, ellerindeki bilgileri, belgeleri mahkemeye ulaştıranlar CHP'li, itirafçı olanlar CHP'li. ya AK Parti bunun neresinde? Hiçbir yerinde değil ama Özgür Özel bir gün kalkıyor bu işin savcısı oluyor. Bir gün yatıyor bu işin avukatı oluyor. Biz de bu gelişmeleri siyaseten dikkatle takip ediyoruz. Tabii kendi içlerindeki düştükleri o koltuk mücadelesi bizi ilgilendirmiyor. Bizim buradaki sınırımız ve onların bilmesi gereken hadleri şurası. Bu olayları bahane ederek milletimizin huzurunu kaçırmak, toplumu bölmek, insanların arasına nifak sokmak onların haddi değil. Bu tutum karşısında AK Parti teşkilatları olarak da vakarla, kararlılıkla ve milletimize hizmet etmenin verdiği sorumlulukla inşallah duruşumuzu sergilemeye devam edeceğiz."

Birlik ve beraberliğin önemine değinen Büyükgümüş, "Biz inşallah Türkiye'nin büyük ve güçlü bir Türkiye olarak yoluna devam etmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Daha nice 25 yıllar burada milletimizin duasıyla, ruh kökümüzden aldığımız güçle siyaset yapmaya sadece bugün değil, geleceği inşa etmeye AK Parti olarak devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükgümüş'ün konuşmasının ardından Doğu Marmara Bölge Strateji Toplantısı, basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA

