Büyükkarıştıran beldesinde seçimler yeniden yapıldı

Politika

Büyükkarıştıran beldesinde seçmenler 2 ay sonra belediye başkanı seçimi için yeniden sandık başına gitti

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde kısıtlı 2 vatandaşın oy kullanmasına itiraz üzerine seçmenler, 2 ay sonra belediye başkanını seçmek için tekrar sandık başına gitti.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde 31 Mart'ta gerçekleşen seçimlerde Demokrat Sol Parti adayı Hakan Karaman 2 bin 59 oy alırken, Cumhuriyet Halk Partisi adayı Ertuğrul Çamlıca 2 bin 57 oy almıştı. CHP tekrar İl Seçim Kuruluna kısıtlı vatandaşlar oy kullandığı için itiraz etmişti. İtiraz üzerine seçim iptal olmuştu.

Karar üzerine bugün Büyükkarıştıran beldesinde oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla sorunsuz bir şekilde başladı. Oy verme işleminin yapıldığı okulların çevresinde geniş güvenlik tedbirleri alındı. 16 sandıkta 4 bin 950 seçmenin oy kullanması beklenen seçimde oy verme işlemi saat 17.00'a kadar devam edecek.